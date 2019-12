Un Posto al Sole Anticipazioni 10 dicembre 2019: Raffaele scopre che i suoi figli gli nascondono che...

Anticipazioni TV

Raffaele capisce che Diego e Patrizio stanno nascondendo qualcosa. Andrea rivela ad Arianna i suoi progetti futuri.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani – martedì 10 dicembre 2019 – Raffaele sospetta che i suoi figli gli stiano nascondendo qualcosa mentre Andrea rivela ad Arianna i suoi segreti progetti per il futuro ma lei non la prenderà per nulla bene. Michele e Silvia cercano di essere più accoglienti con Otello, che getta le basi per un'alleanza proficua. Ma vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3

Raffaele sospetta che i suoi figli abbiano dei segreti nella puntata di Un Posto al Sole del 10 dicembre 2019

Diego ha confessato a Patrizio il suo segreto: Aldo gli ha proposto dei soldi in cambio del suo silenzio e del suo patteggiamento. Il giovane Giordano, superato l'iniziale sbigottimento, promette al fratello di non rivelare nulla al padre ma lo invita a riflettere con più attenzione sulle sulle scelte. Patrizio è infatti molto preoccupato che la decisione di Diego, di accettare il denaro e di patteggiare, non si riveli quella giusta ma pian piano sta comprendendo le sue ragioni. Raffaele intanto si rende conto che i suoi figli gli stanno nascondendo qualcosa. Il comportamento dei due ragazzi è sin troppo strano e il Giordano senior vuole vederci più chiaro.

Un Posto al Sole: Andrea ha dei progetti che feriscono Arianna

Il viaggio a Londra di Andrea si è appena concluso ma il Pergolesi sembra più inquieto che mai. Il ragazzo ha infatti intenzioni serie e i suoi progetti per il futuro non piacciono per nulla ad Arianna. I due potrebbero quindi arrivare al faccia a faccia definitivo, che romperà i loro equilibri. Michele e Silvia promettono – e si sforzano – di essere più accoglienti con Otello. Quest'ultimo getta intanto le basi per un'alleanza che potrebbe essere molto proficua.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 9 al 13 dicembre 2019

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.