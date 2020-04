Un Posto al Sole Anticipazioni 10 aprile 2020, puntata in replica: Greta tenta di riconquistare Roberto

Anticipazioni TV

Il figlio che porta in grembo è di Roberto e Greta, scoperta questa verità, decide di provare a riconquistare il marito.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata in replica di domani – venerdì 10 aprile 2020 – ci riporta indietro a quando Greta scopre che il suo bambino è figlio di Roberto e spera di poter recuperare il rapporto con il marito. Intanto dopo il faccia a faccia violento, Nunzio perdona Franco per non avergli detto nulla sul nonno ma questa situazione finisce per lasciargli un segno. Guido prova a gestire Isabella ma la sua irruenza è incontenibile. Vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Il bambino di Greta è figlio di Roberto in questa puntata di Un Posto al Sole del 10 aprile 2020

Il test di paternità non lascia dubbi: il bambino che Greta porta in grembo è il figlio di Roberto. La donna spera così di legare a sé il marito e di recuperare il loro rapporto. È innegabile che il Ferri abbia ancora attrazione per lei e sfrutterà questo particolare a suo favore.

Un Posto al Sole anticipazioni: Nunzio triste per suo nonno

Nunzio ha scoperto che Franco gli ha tenuto nascosto delle informazioni riguardanti suo nonno. Il ragazzo è furioso e se la prende con il Boschi. Dopo il duro faccia a faccia in cui vengono coinvolte pure Giulia e Angela, il giovane decide di perdonare il suo amico ma questa situazione gli lascerà una ferita indelebile. Intanto a casa Del Bue non ci sono notizie più rassicuranti. Guido si deve destreggiare con l'irruenza di Isabella, che sta diventando incontenibile.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.