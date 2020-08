Un Posto Al Sole Anticipazioni 1 settembre 2020: Duro confronto tra Angela e Susanna

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio dell'1 settembre 2020, Angela affronta di petto Susanna dopo aver scoperto quanto successo tra lei ed Eugenio.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell'1 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio della soap, in onda alle 20.45 su Rai3, Niko è pronto ad affrontare la sua vita matrimoniale ma Angela conosce il segreto di Susanna. La Picardi, dopo un duro confronto con la cognata, si troverà a dover guardare attentamente in se stessa e prendere una decisione in fretta, prima delle nozze. Intanto Ferri e Marina, per un attimo, ritrovano l'antica complicità mentre Fabrizio fa la conoscenza di una donna affascinante durante il suo viaggio verso la Russia. Silvia e Michele, preoccupati per Rossella decidono di aiutarla facendole una proposta che potrebbe aiutarla a ritrovare sicurezza nelle proprie capacità.

Duro confronto tra Angela e Susanna in questa puntata di Un Posto al Sole dell'1 settembre 2020

Angela ha scoperto la verità su Susanna e sembra non avere intenzione di mantenere il silenzio... almeno con la Picardi. La Poggi decide infatti di affrontare faccia a faccia la sua futura cognata e di chiarire la situazione una volta per tutte ma soprattutto prima delle nozze. Susanna verrà quindi messa nella condizione di dover guardare attentamente dentro di sé e di dover decidere della sua vita prima che sia troppo tardi. Cosa deciderà? Intanto Niko è sempre più proiettato sulla sua vita matrimoniale e non immagina minimamente il tornado che si sta scatenando dietro di lui.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Una rivale per Marina?

Fabrizio è partito per la Russia senza Marina, costretta a rimanere in Italia a causa di Roberto. Nel viaggio in aereo il Rosato fa la conoscenza di una donna misteriosa e affascinante che potrebbe costituire per la Giordano una vera e propria spina nel fianco... anzi una rivale. Intanto ai Cantieri si respira una strana aria. Ferri e Marina ritrovano per un attimo, la complicità di un tempo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Silvia e Michele in soccorso di Rossella

Ultimamente Rossella sembra non trovare pace. La bella Graziani, piegata nello spirito ed evidentemente gelosa di Patrizio, sembra mettere in dubbio le sue capacità e Silvia e Michele – preoccupati – decidono di farle una proposta che potrebbe sollevare il suo umore. Riusciranno a rinvigorire la bella Rossella ma soprattutto di che proposta si tratta?

