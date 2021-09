Un Posto al Sole Anticipazioni 1 ottobre 2021: Un video scagiona Renato?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 1° ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Niko e Franco hanno trovato l'indizio che serviva per scagionare Renato. Per questo corrono alla Polizia per informare Torre e per fargli vedere il filmato girato nei pressi dello Studio, la notte dell'aggressione. La posizione del Poggi senior sembra migliorare. Intanto Marina è molto preoccupata per Fabrizio. Il Rosato sta perdendo completamente il controllo delle sue azioni e sta diventando pericoloso sia per se stesso che per gli altri. La Giordano deve fare subito qualcosa altrimenti sarà troppo tardi.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Svolta nel caso dell'aggressione a Susanna

Niko e Franco hanno promesso a se stessi e a Renato di scoprire chi abbia aggredito Susanna. Il giovane Poggi è arrivato addirittura a dare peso alle parole di Manlio Picardi, sicuro di sapere chi sia il vero colpevole dell'aggressione di sua figlia. Franco invece, come suo solito, ha preferito seguire il suo intuito e in modo parallelo a suo cognato, ha percorso le sue piste. Ed è grazie a una di queste che finalmente c'è stata una svolta nel caso! Si tratta di un video di sorveglianza, filmato nei pressi dello Studio che, come ci rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole, potrebbe finalmente scagionare Renato.

Un video scagiona Renato? Un Posto al Sole Anticipazioni 1° ottobre 2021

Niko e Franco correranno immediatamente alla Polizia per mostrare il video. I due sono sempre stati convinti dell'innocenza del Poggi e non hanno mai avuto dubbi che prima o poi – con il loro aiuto – la verità sarebbe venuta a galla. E finalmente hanno una prova che Renato è innocente. Ora toccherà a Torre e alla sua squadra tirare le somme di quanto appena scoperto. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la situazione del padre di Niko sembrerà alleggerirsi. Le accuse su di lui cominceranno a diradarsi e tutta la famiglia potrà tirare un sospiro di sollievo. Ma non è ancora finita. Ci sono da chiarire diverse cose e sperare che Susanna si svegli.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina in soccorso di Fabrizio

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 1° ottobre 2021, vedremo Marina alle prese con i problemi – ormai evidenti – di Fabrizio. Il Rosato non è riuscito a superare le critiche mosse al suo spot e ha cominciato a perdere il controllo di se stesso e delle sue azioni. Ha cominciato a bere e a sfogare la sua rabbia su qualsiasi cosa e su chiunque. La Giordano, seriamente preoccupata, cercherà di aiutarlo. Ma come? Come riuscire a placare la sua ira? La manager dovrà tirar fuori tutto il suo coraggio per aiutare il marito, diventato ormai un'altra persona.

