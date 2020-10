Un Posto Al Sole Anticipazioni 1 ottobre 2020: Marina rovina la proposta di Fabrizio...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio dell'1 ottobre 2020, Marina rovina un momento romantico, quello della proposta, con una iniziativa che fa infuriare Fabrizio.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata di giovedì 1 ottobre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Giulia fa visita all'ispettore Torre per sapere a che punto sono le indagini su Marco Modica: purtroppo la risposta sarà deludente e così la donna prenderà una decisione potenzialmente pericolosa. Il ritorno allo studio legale di Susanna grandi tensioni con Niko. Marina accetta la proposta di matrimonio di Fabrizio.

Un Posto Al Sole Anticipazioni: Giulia farà qualcosa di molto pericoloso

Giulia va a parlare col poliziotto Gennaro Torre, vuole per sapere a che punto sono le indagini a carico di Marco Modica, l'uomo che per molti mesi si è preso gioco di lei attraverso lo schermo di un computer, ingannandola e spezzandole irrimediabilmente il cuore. Marco alias Marcello è tornato di recente e ha cercato nuovamente di fregarla per riuscire a scampare la denuncia, ma Giulia non ci casca più, pretende che il suo aguzzino paghi e si è rivolta alla polizia. Frustrata però dagli scarsi risultati ottenuti, fa una mossa pericolosa e prende un'iniziativa personale potenzialmente rischiosa.

Un Posto Al Sole Anticipazioni: Susanna torna a lavoro, Niko è in crisi!

Dopo Giulia anche suo figlio Niko dovrà fare i conti con un amore del passato, una persona che ha distrutto i suoi sogni e che ha trasformato il giovane avvocato in un uomo disilluso e arrabbiato. Stiamo ovviamente parlando di Susanna. La ragazza, colpevole di aver tradito il povero Poggi e di aver dunque mandato a monte le loro nozze, tornerà a lavorare allo studio legale Navarra creando grande tensione in ufficio.

Nella Puntata di Un Posto Al Sole dell'1 ottobre 2020: Marina accetta la proposta di Fabrizio, ma...

Marina dice si alla romantica Proposta di Matrimonio di Fabrizio. La storia tra i due va avanti ormai da un anno e nonostante le molte traversie che sono stati costretti ad affrontare, la loro unione sembra ben salda. E' per questo che il Rosati ha deciso di ufficializzare la relazione suggellandola con un Sì. Marina sembrerà non avere alcuna remora nell'accettare la proposta del compagno. Tuttavia, al povero Fabrizio, toccherà ancora una volta fare i conti con l'ombra di Roberto Ferri. Marina infatti affermerà di voler informare personalmente Roberto, suscitando il disappunto del suo futuro marito.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.