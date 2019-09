Un Posto al Sole Anticipazioni 1 ottobre 2019: Alex prende una dolorosa decisione

Anticipazioni TV

Alex non ha scelta, deve trovare il coraggio di lasciare Vittorio, ma la ragazza è alle prese anche con un'altra difficile decisione: dire addio a Palazzo Palladini.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di martedì 1 ottobre 2019, Alex soffre molto per quello che ha scoperto su Vittorio e inevitabilmente finisce per chiudersi sempre più in se stessa e per prendere una decisione dolorosa ma importante. Renato ha capito di aver fatto un passo falso e deve fare i conti con la cruda realtà. Roberto cerca di riportare con i piedi per terra Marina, ma la Giordano sembra intenzionata a lasciarsi andare al suo nuovo grande amore. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Renato e Alex alle prese con due grandi delusioni d'amore, nella puntata di Un Posto al Sole dell'1 ottobre 2019

Vittorio non è al corrente del fatto che Alex abbia scoperto il tradimento con Anita e si stupisce del comportamento della ragazza, sempre più fredda e scostante. La Parisi, intanto, sta cercando di trovare il coraggio per lasciarlo e medita anche un altro definitivo addio: quello a Palazzo Palladini.

L'interesse di Renato per Adele era ormai evidente da tempo, l'uomo si era convinto che l'ex moglie della Picardi contraccambiasse, purtroppo la realtà si è rivelata assai diversa e il Poggi si è dovuto arrendere all'inaspettato rifiuto della donna. Ora non gli resta dunque che metabolizzare la cosa e accettare il definitivo allontanamento di Adele.

Un Posto al Sole: Roberto tenta di riportare Marina alla realtà

La missione per salvare il padre, ha portato Marina a trovare Fabrizio Rosato, il figlio dell'uomo del cui omicidio è accusato Arturo. Il loro rapporto, cominciato con il comune scopo di scoprire la verità sulla morte del Rosato, è diventato qualcosa di più e Fabrizio si è messo contro il suo stesso zio, Sebastiano, che non vede di buon occhio la relazione. I due stanno vivendo un momento di estrema spensieratezza, ma Roberto è pronto a riportare la ex alla realtà.

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45