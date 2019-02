Un Posto al Sole Anticipazioni 1 marzo 2019: Guido si dichiara a Mariella

Nella puntata di Un Posto al Sole di venerdì 1 marzo 2019, Guido si dichiara a Mariella e l'Altieri, finalmente felice per il sogno realizzato, si troverà a dover tornare con i piedi per terra e ad affrontare Salvatore. Serena è invece molto spaventata per l'esito del test del DNA. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Mariella è tornata a lavoro e per Guido, la presenza costante dell'Alteri è un vero problema. Il Del Bue non riesce infatti a mascherare i suoi sentimenti per lei ma è convinto di non aver più nessuna speranza con lei. Nonostante tutto prova a giocare l'ultima carta.

Guido si dichiara a Mariella

Guido ha deciso di rischiare il tutto e per tutto e non lasciare nulla di intentato con Mariella. L'Altieri è tornata al Comando dei vigili dopo la pausa per la maternità e ora i due lavorano, nuovamente, fianco a fianco. Prende così coraggio e le rivela i suoi sentimenti. Mariella ne è piacevolmente stupita e si lascia trasportare dalla felicità del momento. Purtroppo però è costretta a tornare con i piedi per terra, spinta da un pedante Cotugno, che le fa capire che presto dovrà affrontare Salvatore. Non le sarà facile rivelare al Cerruti di essere ancora innamorata di Guido visto tutto quello che ha fatto. Non si è solo occupato di lei durante la gravidanza ma si è anche offerto di fare da padre al piccolo, frutto dello "sfortunato" amore con Il Del Bue.

Serena teme di essere figlia del Del Colle

Il risultato del test del DNA sta per arrivare e Serena è veramente spaventata da quello che potrebbe rivelare. La Cirillo è sopraffatta dai dubbi; teme di essere davvero figlia naturale di Gigi Del Colle e che questo comporti fin troppi problemi nella sua vita. Intanto Renato deve prendere coraggio e affrontare Giulia, alla quale dovrà raccontare quanto è successo la notte in cui ha fatto da babysitter al piccolo Jimmy.

