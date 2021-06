Un Posto al Sole Anticipazioni 1°luglio 2021: Nuova vita per Rossella! Ecco cosa ha in mente

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell'1 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Rossella è tornata a Napoli e ora intende riprendere in mano la sua vita. La ragazza si appresta a dare il suo ultimo esame all'università ed è pronta a tutto per scrollarsi di dosso tutta la malinconia del passato. Silvia invece, sempre più divisa tra la sua famiglia e Giancarlo, capisce che è arrivato il momento di prendere una difficile decisione. Filippo intanto è pronto a sottoporsi al delicato intervento ma prima vuole fare una piccola pazzia. Jimmy e Camillo devono affrontare una terribile bulletta.

Nuova vita per Rossella! Scopriamo cosa succede in Un Posto al Sole Anticipazioni 1° luglio 2021

Dopo mesi di assenza, Rossella è finalmente tornata a casa. La ragazza è stata accolta con grande gioia da suoi genitori e Silvia, in crisi a causa di Giancarlo, ha ritrovato un'alleata su cui contare in questo momento molto difficile per lei ed è pronta a prendere una decisione difficile ma necessaria. Ma la giovane Graziani, oltre a sostenere la sua sempre più nervosa mamma, ha un altro compito molto importante. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Ross avrà tutte le intenzioni di riprendere in mano la sua vita e di rimettersi in carreggiata. La ragazza si preparerà a passare a pieni voti il suo ultimo esame e nulla e nessuno la fermerà!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo pronto a fare una piccola pazzia

Filippo è stato costretto a prendere una difficile decisione. La sua salute non gli sta lasciando più scampo e l'intervento – fino a ora rimandato – è rimasta l'unica soluzione. In famiglia c'è molta apprensione. Serena ha dovuto rassicurare Irene, spaventatissima per suo padre mentre Roberto sta trascurando i Cantieri per dedicarsi anima e corpo al figlio. Per fortuna che c'è Marina a sostituirlo e a pensare alla salvezza della loro azienda. Ma il Sartori ha in mente qualcosa prima di mettersi sotto i ferri. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che troverà il modo di concedersi una piccola pazzia. Ma di cosa si tratta? Lo scopriremo molto presto

Un Posto al Sole Anticipazioni: Jimmy nei guai!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che per Jimmy ricominceranno i guai. Se vi ricordate, qualche tempo fa il bambino era stato vittima di bullismo. Le cose sembravano essersi calmate ma l'incubo del figlio di Niko sta per ritornare. Mentre è impegnato in un'avventura on the road insieme al suo amico Camillo, il bambino incontrerà una terribile bulletta. La ragazzina gli darà il tormento ma stavolta siamo fiduciosi che il nostro piccolo Jimmy sarà affrontare i suoi problemi.

