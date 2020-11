Un Posto al Sole Anticipazioni 1 dicembre 2020: Clara e Alberto di nuovo ai ferri corti...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell'1 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Marina non si perde d'animo e affronta con coraggio e con spirito combattivo la situazione disastrosa che si è creata ai Cantieri. Ferri e Laura gongolano e continuano a tessere la tela delle loro trame alle sue spalle. Fabrizio invece depone le armi. Clara continua a pressare Alberto con la richiesta di convivenza e il Palladini comincia a esserne stanco. Una sorpresa lo porterà a riflettere sul da farsi e a rivedere completamente i suoi programmi. Renato tenta di consolare la piccola Bianca, spaventata dalla partenza dei suoi genitori. Per calmarla le farà una promessa che porterà però disagi in famiglia.

Marina non si arrende in questa puntata di Un Posto al Sole dell'1 dicembre 2020

Lara e Ferri sono passati all'attacco finale. Per Marina e Fabrizio è la fine! I Cantieri stanno per dichiarare bancarotta e per la Giordano è il momento più duro di tutta la sua carriera e di tutta la sua vita. Gli sforzi fatti fino a qui per riuscire a rimpinguare le casse dell'azienda, hanno fatto un buco nell'acqua e sembra non ci siano più speranze. Marina cerca però di affrontare la situazione con il suo solito spirito combattivo mentre Fabrizio, che fino a poco tempo prima era sembrato convinto di avere la vittoria in pugno, getta completamente la spugna. Il Ferri e la sua alleata gongolano: hanno centrato il loro obiettivo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara e Alberto di nuovo ai ferri corti

Clara ha partorito e Alberto, contro ogni previsione, è di nuovo padre. La nascita del piccolo conte Palladini ci ha fatto sperare che le cose tra Clara e Alberto potessero sistemarsi e che l'avvocato mettesse la testa a posto e si dedicasse anima e corpo al suo tanto desiderato erede. Ma le cose con Alberto Palladini non sono mai semplici e sembra proprio che tra lui e la sua compagna si sia riaccesa la lotta. Clara tenta infatti di spingere il padre del suo bambino a riprovare la convivenza mentre per il conte non è ancora arrivato il momento e forse mai arriverà. Alberto è infatti titubante e quando riceverà una visita inaspettata, si ritroverà a rivedere tutti i suoi programmi.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Una pericolosa promessa per Bianca

Franco ha ricevuto delle brutte notizie. Sua madre sta molto male e deve essere operata d'urgenza al cuore. Il Boschi e sua moglie Angela non sanno cosa fare. Vorrebbero correre immediatamente al suo capezzale ma significherebbe affrontare un viaggio molto lungo, sino alla Nuova Zelanda. La signora Maria si è trasferita là da qualche anno e la distanza è davvero tanta. Bianca accoglie con grande spavento questa novità e teme che la partenza dei suoi genitori le impedisca di passare il Natale con loro. Renato cerca di rassicurarla e consolarla facendole una promessa, che finirà però per creare dei disagi in famiglia.

