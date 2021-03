Un Posto al Sole Anticipazioni 1 aprile 2021: Barbara ordina ad Alberto di sbarazzarsi di Clara!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell'1 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Clara è sconvolta. Mentre è in compagnia di Marika, riceve una notizia spiazzante e che la fa sprofondare in piena crisi. Barbara intanto sta facendo di tutto per rovinare la relazione tra la Curcio e Alberto. La Filangeri spinge il Palladini a lasciare Clara e a sbarazzarsi di lei. Silvia è molto felice che Michele abbia accettato di passare la Pasqua con lei a Indica. Ma poco prima della partenza, il Saviani riceve una proposta di lavoro che rischia di rimettere in discussione tutto. Renato è alle prese con Irene, Bianca e Jimmy. Il Poggi non riesce a gestire tutti e tre i bambini insieme e decide di chiedere aiuto a Niko. Peccato però che raggiunga il figlio in ufficio, innervosendo l'avvocato.

Barbara spinge Alberto a sbarazzarsi di Clara, nella puntata di Un Posto al Sole del 1 aprile 2021

Per Clara le cose si stanno mettendo molto male. La ragazza dovrà affrontare presto delle novità agghiaccianti e che le cambieranno totalmente la vita. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole non sono molto chiare in merito ma ci rivelano che la povera Curcio, mentre sarà in compagnia di Marika, riceverà una notizia talmente tanto terribile da gettarla nello sconforto. Quello che è certo è che nella puntata del 1° aprile 2021, vedremo Barbara sempre più incattivita contro la sua rivale. La Filangeri, ora completamente senza scrupoli, spingerà Alberto a liberarsi della sua compagna e forse anche di suo figlio. Un piano malefico a cui il Palladini, nel bene o nel male, dovrà portare a termine. Ma cosa sceglierà di fare?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele passerà la Pasqua con Silvia ma...

Silvia è alla riconquista di Michele. La Graziani sembra essere riuscita a convincere il compagno a lasciarle uno spiraglio. Il Saviani ha infatti accettato di passare la Pasqua in famiglia e la coppia si prepara a partire per Indica. Ma purtroppo le cose, in classico stile Un Posto al Sole, non sono destinate ad andare come sperato. Michele riceverà una chiamata, con una proposta di lavoro, proprio poco prima della partenza. Per Silvia sarà un altro duro colpo ma forse stavolta non andrà così male come sembra.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Niko sotto assedio!

Filippo e Serena sono partiti per Milano e hanno lasciato Irene alle cure dei “nonni”. Renato però non sembra in grado di portare avanti questo compito. Trovandosi a gestire non solo la piccola Sartori ma anche Bianca e Jimmy, il Poggi deciderà di raggiungere Niko nel suo Studio. L'avvocato si troverà quindi sotto assedio dei piccoli terremoti e non saprà come fare. Suo padre ha davvero avuto una pessima idea ma pur di “sbarazzarsi” dell'ingrato compito di baby sitter, ha pensato bene di tormentare il suo di bambino. Come si risolverà questa situazione tragicomica? Niko riuscirà a mantenere la calma?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 29 marzo al 2 aprile 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.