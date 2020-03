Un Posto al Sole Anticipazioni 1 aprile 2020: Leonardo sconvolge Serena con una proposta. L'Arena infatti...

Anticipazioni TV

Leonardo comunica a Serena di dover partire e le propone di seguirlo. La Cirillo è però molto combattuta.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata di domani – mercoledì 1 aprile 2020 – Leonardo sta per partire per la Sicilia e propone a Serena di seguirlo ma per la Cirillo non sarà facile prendere certe decisioni da un momento all'altro. Guido e Mariella intanto sono in difficoltà. La scelta dei testimoni di nozze si sta rivelando più difficile del previsto. Vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Una proposta che mette in crisi Serena in questa puntata di Un Posto al Sole dell'1 aprile 2020

Serena sta rimanendo sola facendosi terra bruciata intorno e di certo l'uscita dall'azienda di Chartering non ha migliorato la sua situazione famigliare. Se infatti Filippo può contare sull'appoggio di Roberto e di Marina, la Cirillo ha solo Leonardo. E l'Arena sta per prendere una decisione che le cambierà la vita... di nuovo. Il ragazzo le comunica che è prossimo alla partenza per un viaggio di lavoro e le chiede di seguirlo. Purtroppo però lo spostamento comporta un grosso cambiamento per Serena, che dovrebbe rinunciare alla gestione del suo b&b e organizzarsi con la piccola Irene.

Un Posto al Sole anticipazioni: Guido e Mariella si mettono nei guai

Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Guido e Mariella finiranno per mettersi nei guai. Conosciamo molto bene il carattere dei futuri coniugi Del Bue e sappiamo che presi dall'entusiasmo, si lasceranno andare a errori che potrebbero pagare caro. La scelta dei testimoni si rivelerà infatti tutt'altro che semplice. Che cosa combineranno?

