Un Posto al Sole, affronta il delicato argomento dell'aborto

Dopo le truffe amorose, la criminalità organizzata, nelle trame di Upas si parlerà di aborto. La difficile scelta di Clara metterà il telespettatore di fronte ad un grande dilemma morale.

le trame di Un Posto al Sole affrontano da anni temi importanti legati ad attualità e cronaca, e ancora, mal costume sociale e trappole del progresso, insomma la soap ambisce ad essere un vero specchio della realtà. A volte si limita rispettosamente a mostrare il problema, altre volte ci sprona a reagire, proprio come fanno i nostri beniamini.

Truffe amorose, Criminalità organizzata e aborto sono i temi affrontati di recente nelle puntate di Un Posto al sole

Di recente è stato affrontato il tema delle truffe amorose con la storia di Marcello e Giulia, mentre nelle puntate attualmente in onda si torna a parlare di criminalità organizzata, sotto i riflettori c'è ancora una volta la Camorra, il cui spietato volto viene raccontato attraverso la figura di un pericoloso Boss interpretato dall'attore Lello Giulivo. In parallelo, vedremo anche una storia più intima, un dilemma morale che attendiamo di capire come verrà affrontato dagli autori. Protagonista è Clara, rimasta incinta di Alberto, un vero aguzzino per la ragazza, dopo averla soggiogata e usata per molto tempo, le riserverà un'ultima umiliazione, rifiutando di riconoscere il bambino che la poverina porta in grembo. Cosa deciderà di fare Clara?

Un Posto al Sole, un argomento delicato al centro delle trame: l'aborto

Le anticipazioni delle puntate in onda la prossima settimana vedranno la ragazza costretta a prendere una difficile decisione: abortire. Ma Clara riuscirà ad andare fino in fondo? Spoiler rivelano che vivremo il tormento di questa donna, la deludente reazione di Alberto, spingerà infatti la fragile Clara a prendere una decisione di cui potrebbe pentirsi per il resto della vita. Non sappiamo ancora molto sull'epilogo di questa storyline, ne come gli autori gestiranno questa difficile questione, ma siamo certi che sapranno affrontarla con lo stesso tatto che hanno da sempre riservato ad argomenti così delicati.

