Un Posto al Sole: Adele e Susanna ritornano nella soap! Con loro è in arrivo un misterioso e affascinante ragazzo. Chi sarà?

Prima della pausa estiva, la soap partenopea ci emozionerà con due grandi ritorni ed un nuovo ingresso!

Madre e figlia sono pronte a fare ritorno, mentre un giovane uomo è pronto a fare il suo ingresso in scena... di chi si tratterà?

Un Posto al Sole: Madre e figlia stanno per tornare!

Dopo aver deciso che ognuno dovesse proseguire per la propria strada, Susanna ha detto addio a Niko. Mentre la prima è uscita di scena, il secondo, addolorato per aver perso la donna che ama, ha rischiato di perdere anche se stesso. Per riprendersi, l'avvocato ha iniziato a dedicarsi anima e corpo al lavoro, rilevando lo studio legale che precedentemente divideva con Ugo e la stessa Picardi. Di quest'ultima, invece, dall'oggi al domani non si è più saputo niente; in seguito è riapparsa per un breve lasso di tempo, ma soltanto per poi sparire nuovamente. Secondo alcune indiscrezione, Susanna sta per tornare, e non da sola: con lei c'è la madre, Adele. Al momento, non è possibile dire se il ritorno della ragazza sarà collegato al Poggi, ciò che è certo, però, è che lei e la mamma saranno le protagoniste di una storyline del tutto inedita...

Un Posto al Sole: Una new entry nel cast!

Filippo ha subito un delicato intervento al cervello, che per fortuna è andato a buon fine... anche se l'operazione sembra aver cancellato con un colpo di spugna gli ultimi dieci anni dell'uomo che, quindi, non ricorda né la moglie Serena né la figlia Irene. Inoltre, stando agli ultimi rumor, l'ospedale in cui il Sartori è stato ricoverato tornerà ben presto ad occupare il centro della scena, dato che ad esso sarà legato un nuovo personaggio. Della new entry, al momento, non si sa granché, se non che è un ragazzo il quale interagirà perlopiù con Rossella. Si tratterà di un medico, di un infermiere, di un paziente oppure di un parente di un paziente? Ad ogni modo, l'ipotesi che nella vita dello smemorato stesse per riaffacciarsi una persona del suo passato è sfumata: persino l'attore che interpreta Filippo Sartori, Michelangelo Tommaso, si è pronunciato al riguardo per smentire la notizia. Prima della consueta pausa estiva, dunque, pare proprio che Un Posto al Sole abbia ancora qualche emozione da regalarci!

Un Posto al Sole va in onda su Rai 3 tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.45.