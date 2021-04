Un Posto al Sole 27 aprile 2021: la Puntata non va in onda

Anticipazioni TV

Cambio di Palinsesto per la soap di Rai3. Salta l'appuntamento con Un Posto al Sole, previsto per il 27 aprile 2021.

Un Posto al Sole non va in onda. Salta la puntata del 27 aprile 2021 per far posto a Rai Parlamento e alle dichiarazioni di voto, a seguito delle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'appuntamento con upas è rimandato quindi al 28 aprile 2021, sempre su Rai3 a partire dalle 20.45. Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di cosa avremmo dovuto vedere nell'episodio.

Clara sbatte la porta in faccia ad Alberto mentre Mariella nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole

Alberto è tornato alla carica con Clara. Il Palladini non si è ancora rassegnato alla bruciante sconfitta e in barba a Barbara, intende riallacciare i rapporti con la sua ex compagna. Purtroppo le vere intenzioni del subdolo avvocato non sono ancora chiare. Non si capisce infatti se il ragazzo provi veramente qualcosa per la madre di suo figlio o faccia tutto questo solo per orgoglio ferito e per non perdere il piccolo Federico. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che la Curcio sembra ormai decisa a dimenticare il suo grande amore e a rifarsi una vita senza di lui. Un grande passo in avanti per la timida e insicura Clara ora diventata una vera e propria leonessa. E con Patrizio? La passione si è riaccesa solo per un attimo, complice un ascensore che non voleva proprio saperne di funzionare. Speranza è tornata a casa Del Bue e Vittorio non sa più come fare per nascondere la sua attrazione. L'avvenenza della giovane Altieri si sta rivelando un vero problema e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che molto presto anche Mariella si troverà a fare i conti con questa dura realtà. La vigilessa però si troverà coinvolta in una situazione completamente imprevedibile. Finirà infatti per travisare alcuni atteggiamenti e per prendere un tragicomico abbaglio. A farne le spese sarà Guido, vittima innocente della donne di casa Altieri. Ma cosa succederà di preciso e a cosa porterà questa situazione che si prevede esplosiva?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto sempre più nei guai

L'incidente e la morte di Gargiulo hanno causato una spaccatura tra Roberto e Franco. Se il Ferri non ne vuole proprio sapere di fermare il lavoro dei Cantieri, il Boschi ha caldamente consigliato di andarci cauti e di continuare – e stavolta con più solerzia – con le indagini. La situazione sta sfuggendo di mano a tutti e due gli alleati e a farne le spese sono i Flegrei. L'azienda rischia di chiudere e Roberto di finire in manette. L'unico a trarne vantaggio è Pietro Abbate, il cui passato si fa sempre più misterioso e intrigante. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci promettono però che presto il suo segreto verrà a galla!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 26 al 30 aprile 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.