Un Posto al Sole 20 marzo 2019: Franco si prepara all'operazione

Nella puntata di Un Posto al Sole di mercoledì 20 marzo 2019, dopo le vicende di Palazzo Palladini è tempo che Franco si prepari ad affrontare la delicata operazione al midollo. Intanto sia per Marina che per Mariella sono in arrivo altri problemi. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell’episodio in onda domani alle 20.45.

Per Franco è arrivata l’ora X. Dopo lo scontro con Prisco, che ha messo a segno la sua vendetta, il Boschi ha riportato delle gravi ferite.

Franco si prepara all'operazione in questa puntata di Un Posto al Sole del 20 marzo 2019

Prisco si è preso la sua vendetta e ha colpito Franco quando meno se lo aspettava. Il Boschi, nello scontro, ha riportato delle gravi ferite e ora deve subire un’operazione al midollo. La preoccupazione nella sua famiglia si fa sempre più evidente. Si tratta infatti di un intervento delicato ma che potrebbe permettere al coach di tornare – seppur lentamente – a una vita normale. Il dolore delle ferite non gli ha impedito però di correre in aiuto di Giulia, sequestrata da Manlio, in preda a un raptus di pazzia dopo aver massacrato di botte Adele.

Problemi per Marina e Mariella

Marina ha preso in custodia sua nipote Alice e deve fare fronte ad alcuni suoi problemi scolastici. Le cose sembrano complicarsi quando la ragazzina chiede alla nonna di inserirla al posto di Elena in una chat dei genitori della sua classe. Cosa deciderà di fare la Giordano? Mariella invece si trova sempre più a dover fronteggiare l’ostilità di Salvatore, dopo essere tornata insieme a Guido. Cerruti non vuole perdere il suo ruolo di padre per Lorenzo – benché il bambino sia il figlio naturale del Del Bue – e anche la questione della scelta del padrino per il battesimo, si trasforma in un motivo di litigio tra l’Altieri e il suo “compagno”.

