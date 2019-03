Un Posto al Sole 19 marzo 2019: Manlio ancora asserragliato a Palazzo Palladini

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda martedì 19 marzo 2019 vedremo Palazzo Palladini teatro delle ultime concitate fasi del sequestro messo in atto da Picardi. Il timore che si finisca in tragedia, con le povera Giulia nelle mani del folle Manlio, si fa sempre più insistente. Nel frattempo Cerruti, insofferente alla ritrovata armonia fra Mariella e Guido, cercherà consiglio nel saggio Cotugno. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di domani in onda su Rai 3 a partire dalle 20.40.

Manlio ancora asserragliato sulla terrazza nella puntata di Un Posto al sole del 19 marzo 2019

La terrazza di Palazzo Palladini si è trasformata velocemente in un set di un film dell'orrore. Giulia non riesce a liberarsi di Manlio e il Picardi è fuori di sé. Ha massacrato di botte la moglie e ora non lascia in pace la povera Poggi, colpevole di aver aiutato la Adela a denunciare le violenze subite e di averla spinta a lasciarlo. Adele paga cara la sua scelta di tornare a casa dal marito e ora le conseguenze del suo gesto si ritorcono contro chi le è stato accanto. Tutti temono infatti che si finisca in tragedia, ormai da ore Renato e Raffaele stanno tentando di gestire la situazione dall'esterno mentre Franco e Jimmy agiscono dall'interno, ma nulla sembra cambiare. Si riuscirà a evitare un drammatico epilogo o qualcuno rimarrà irrimediabilmente coinvolto?

Cerruti soffre nel vedere Mariella e Guido nuovamente complici

Cerruti non riesce proprio a sopportare la ritrovata complicità tra Mariella e Guido, dopo tutto quello che ha fatto per la donna - non si è solo occupato di lei durante la gravidanza ma si è anche offerto di fare da padre al piccolo, frutto dello "sfortunato" amore con Il Del Bue - sta male nel vederla riavvicinarsi all'ex. Indeciso sulla posizione da prendere, chiederà consiglio al saggio Cotugno.

