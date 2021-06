Un Posto al Sole 10 giugno 2021, la Soap non va in Onda: Ecco perché...

Anticipazioni TV

Giovedì 10 giugno 2021 salta l'appuntamento con la puntata di Un Posto al Sole. Scopriamo cosa è successo e perché non vedremo l'episodio delle 20.45 su Rai3.

Un Posto al Sole salta il suo consueto appuntamento serale. La puntata prevista per giovedì 10 giugno 2021, non andrà in onda. Gli appassionati della soap di Rai3, dovranno attendere 24h ore per scoprire cosa succederà a Marina e alla sua visita inaspettata e se tra Clara e Patrizio scoppierà o meno la passione. La serata a Palazzo Palladini è rimandata per far posto all'Atletica Leggera, in onda a partire dalle 20.00. Niente paura però! Un Posto al Sole si farà perdonare e scopriamo insieme come.

Un Posto al Sole, Giovedì 10 giugno non va in onda

Salta l'appuntamento con Un Posto al Sole. La soap italiana, ormai trentennale, in onda su Rai3 deve lasciare spazio all'Atletica Leggera. Un evento sportivo che sostituisce, momentaneamente, le vicende di Palazzo Palladini e ci fa stare con il fiato sospeso. Siamo infatti arrivati a un momento cruciale della guerra tra Marina e Pietro Abbate. La Giordano ha ricevuto una sorpresa inaspettata o meglio una visita, che l'ha spiazzata. Fabrizio, dopo giorni di assenza, ha fatto capolino a Napoli e chissà quali sono le sue intenzioni. Se vi ricordate, il Rosato è riuscito a convincere la sua compagna a lasciare i Cantieri e la sua vecchia vita per cominciarne una insieme. Ma i problemi dei Flegrei hanno richiamato la Signora di Upas a casa, come un canto di sirena. Rimane in sospeso anche il triangolo amoroso – che sta perdendo ogni giorno di più un lato – tra Alberto, Clara e Patrizio. Il Palladini ha minacciato Niko ed è convinto che questo suo nuovo piano possa riportare la Curcio da lui. Si sbaglia di grosso, Clara non solo non vuole dargli alcuna possibilità ma è sempre più attratta dal giovane Giordano. Lara continua a fare il gioco sporco, Roberto le è alle calcagna ma non ha potuto impedire la rissa con Marina. Nel duello tra Renato e Raffaele è stato coinvolto anche Guido, che ne pagherà le conseguenze.

Anticipazioni Un Posto al Sole, 11 giugno 2021, doppia puntata

Lo abbiamo detto! Un Posto al Sole si farà perdonare per la sua assenza di giovedì 10 giugno, recuperando l'episodio il giorno dopo. Venerdì 11 giugno andrà infatti in onda una doppia puntata, a partire dalle 20.20 sempre e ovviamente su Rai3. Nelle Anticipazioni scopriamo che Lara userà a suo favore la rissa con Marina mentre lei, furiosa come non mai, intenderà vendicarsi il prima possibile. Fabrizio, appena arrivato a Napoli, è senza parole. La sua compagna è nuovamente invischiata negli affari di Ferri e cercherà di calmarla e frenarla dal commettere qualche sciocchezza. Pietro intanto risolverà il problema Biagio ma lo farà a modo suo, pronto a colpire alle spalle Marina. Patrizio, aiutato dalle parole confortanti di Vittorio, riesce a spingere Clara a dargli speranza per una loro storia d'amore. Silvia e Giancarlo, che si sono dati appuntamento al cineforum, potrebbero essere disturbati da una terza persona.

