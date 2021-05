Un Passo Dal Cielo: le Anticipazioni sulla Sesta Puntata di Stasera della Fiction con Daniele Liotti

Anticipazioni TV

Stasera da non perdere un nuovo appuntamento, con la sesta serata di Un passo dal cielo sesta stagione, un ulteriore tappa della fiction di Rai1 di successo anche per quest'anno. Tutte le anticipazioni

Non si finisce mai di ammirare i paesaggi di alta quota raccontati in Un passo dal cielo, anche in questa sesta stagione, anche con lo spostamento nelle Dolomiti bellunesi, con il commissariato, cuore pulsante della fiction, in riva al Lago di San Vito di Cadore, a pochi chilometri da Cortina d'Ampezzo. Montagne che da sempre segnano anche i confini fra il nostro paese e quelli vicini, come ci dimostra anche la puntata di stasera, la sesta, di cui vi proponiamo in questo articolo ghiotte anticipazioni.

Luoghi perfetti per anime solitarie, amanti della natura o legate da radici famigliari, in cui ancora ha ogni tanto crisi di adattamento perfino Vincenzo Nappi, il commissario interpretato da Enrico Ianniello, che continua anche per questo ad affidarsi al suo scudiero Francesco Neri, Daniele Liotti, anima perfettamente adatta al clima e alle asprezze delle cime montane. Ma come procederanno le loro indagini, sempre più orientate con umanità a scavare nell'animo delle persone coinvolte, quasi come psicologi sociali, oltre che investigatori? La puntata di stasera è la sesta, diretta da Beniamino Catena e intitolata Il confine.

Le Anticipazioni sulla Sesta Puntata di Un Passo dal Cielo 6

Federica è giovane e bella, ma è cieca. Quando suo padre viene ritrovato senza vita, Vincenzo e Francesco dovranno entrare nel mondo silenzioso e tormentato di un sonnacchioso paese di confine, dove rivalità antiche si scontrano con amori segreti. Intanto un ritorno inatteso sconvolge la vita di Manuela e Vincenzo. Francesco si avvicina lentamente alla verità su Emma proprio quando il suo rapporto con Dafne e la piccola Lara arriva a una svolta.