Un Passo dal Cielo 7: Ci sarà la settima stagione della Fiction Rai?

Anticipazioni TV

Appena conclusa la sesta stagione, la domanda sorge inevitabile, per tutti i milioni di affezionati telespettatori che ogni giovedì hanno seguito Un passo dal cielo. Ci sarà una settima stagione?

Le Lacrime si sono perse nella pioggia, per richiamare il titolo dell'ultima puntata della sesta stagione di Un passo dal cielo - I guardiani. Ancora una stagione con risultati eccellenti di audience, sopra al 23% di share, almeno 5 milioni di italiani inchiodati al televisore ogni giovedì fin dal 1 aprile. A questo punto però ci si domanda se ci sarà una settima stagione. La risposta è allo stesso tempo difficile e molto facile. Non ci sono certezze, l'ufficialità ci sarà solo nei prossimi mesi, ma visto il successo perché non dovrebbe esserci una nuova annata, la settima?

La conclusione ci ha regalato un chiarimento dopo una crisi nell'amicizia fra Francesco e Vincenzo, il commissario. Insieme a Manuela, i due fratelli hanno fatto di tutto per non far cedere Francesco alla rabbia se non addirittura alla voglia di vendetta. Talvolta l'amicizia vuol dire anche tenere nascosto qualcosa per evitare di far soffrire le persone a cui vuoi bene. Lo hanno letteralmente portato per mano, verso un nuovo inizio, e chi non vuole seguirlo, conoscerlo meglio questo nuovo inizio? Se dovessimo scommettere non avremmo dubbi sul fatto ce ci sarà una settima stagione di Un passo dal cielo.