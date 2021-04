Un Passo dal Cielo 6: tutte le Anticipazioni sulla Puntata di Stasera della Fiction campione di ascolti

Anticipazioni TV

Quinto appuntamento con la sesta stagione di Un passo dal cielo, che con il sottotitolo I guardiani conferma la sua volontà di omaggiare anche la montagna e le sue regole. Tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera della fiction.

Gli scenari non smettono di deliziare gli occhi dei milioni di fedeli telespettatori che continuano a guardare ogni settimana la sesta stagione di Un passo dal cielo - I guardiani. Non che le storie e i personaggi siano da meno, soprattutto il bello e tenebroso Francesco Neri (Daniele Liotti), e Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello), il commissario che si avvale dei suoi servigi come consigliere ed amico fidato. Anche in questa stagione i nostri eroi dovranno fare i conti con un presente pieno di colpi di scena, un passato sempre pronto ad affiorare e un futuro tutto da scrivere. Francesco e Vincenzo hanno affrontato in queste prime settimane, ma state pur certi che continueranno ad affronte insieme nuovi casi e avventure che li spingeranno a ridefinire la loro collaborazione e la loro amicizia. Li seguiremo tra indagini, storie d’amore e risate in compagnia del fido Huber, con uno sfondo di bellezza commovente come quello delle Dolomiti bellunesi.

Tutte le anticipazioni sull’appuntamento di stasera, da non perdere, con la quinta serata della fiction, ancora in prime time, giovedì 29 aprile su Rai1, per la regia di Beniamino Catena, in una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.

La anticipazioni sulla quinta serata di Un passo dal cielo 6 - I guardiani

Dafne e Christoph sono costretti ad affrontare i nodi del proprio rapporto, dopo che un giovane scalatore allievo di Christoph viene accusato della morte della sua fidanzata. Francesco e Vincenzo devono entrare in punta di piedi nel rapporto tra padre e figlia, se vogliono ottenere la verità che cercano. Mentre Manuela sembra poter finalmente vivere il suo sogno, Vincenzo scopre un sorprendente capitolo della vita di Carolina di cui era completamente all'oscuro.