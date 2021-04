Un Passo dal Cielo 6: tutte le Anticipazioni sulla Prima Puntata della Fiction

Anticipazioni TV

Storico appuntamento ormai per gli amanti delle montagne delle Dolomiti, torna per la sesta stagione Un passo dal cielo, di cui andrà in onda oggi, giovedì 1 aprile, la prima serata, La bambina magica. Vi presentiamo le anticipazioni sulla puntata d'esordio.

Una serie televisiva diventata ormai appuntamento abituale per i telespettatori di Rai 1. Dopo tre stagioni con Terence Hill protagonista, ormai da altri tre anni è Daniele Liotti il protagonista di Un passo dal cielo nei panni di Francesco Neri. Diretta da Jan Maria Michelini, Cosimo Alemà e Beniamino Catena, la sesta serie della fiction andrà in onda in prima visione su Rai 1 da giovedì 1° aprile per 8 prime serate, con in anteprima su RaiPlay già disponibili i primi due episodi da 50’. Il primo episodio si intitola La bambina magica, con una partecipazione in un ruolo speciale di Aurora Ruffino.

Non mancano le novità, su tutte il trasferimento del commissariato, cuore della storia, sulle rive di un nuovo lago, quello di San Vito di Cadore, nella cornice delle splendide Dolomiti bellunesi. Ci saranno nuovi personaggi, come Christoph, anziano burbero e grande amante ed esperto della montagna, un'instituzione del luogo, interpretato dal grande attore di teatro Carlo Cecchi. Insieme a lui Anna Dalton, vegana e ossessionata dal rispetto dell’ambiente, nei panni di Elda, nuova compagna del commissario Nappi, che saluterà anche il ritorno in valle per sposarsi di Manuela, la sorella, una splendida Giusy Buscemi. Infine, a chiudere il terzetto di novità al femminile, anche Carolina (Serena Iansiti), una wedding planner furba e un po’ disonesta, ma maliziosa e affascinante, che scompiglierà le giornate del commissario, aumentando però il tasso ironico di una fiction che torna puntando anche sulla commedia e qualche sorriso, non solo sull’epica alpina e il dramma.

La trama de La bambina magica

Una donna misteriosa, Dafne, viene ritrovata in fin di vita vicino a una vecchia miniera che sta per essere riaperta. E quando dai boschi compare una bambina, Francesco Neri e Vincenzo si vedono travolti da una vicenda molto più grande di loro che corre il rischio di distruggere la serenità della valle in cui vivono. Anche il ritorno tra i monti di Manuela, la sorella di Vincenzo, porta scompiglio e novità nella vita di Francesco.