Un Passo dal Cielo 6: nella Prossima Puntata la Fiction fa luce su uno sconvolgente segreto

Il passato dei protagonisti sarà al centro della prossima puntata, in onda giovedì 15 aprile, della Fiction di grande successo di Rai 1, Un Passo dal Cielo, che nella sesta stagione continua a unire scenari dolomitici mozzafiato, misteri e un po' di umorismo.

Non è passato che pochissimo dalla fine della seconda serata della fiction, che ha lasciato in molti con il fiato sospeso, ed ecco subito pronti anima e cuore a soddisfare la curiosità su cosa riservi la prossima puntata, la terza, di Un passo dal cielo 6, sempre ovviamente in onda su Rai 1, giovedì 15 aprile in prima serata. Il Leone della montagna, è questo il titolo dell'appuntamento, che darà ancora una volta modo di mettere alla prova l'intesa investigativa fra il commissario, Vincenzo (Enrico Ianniello), e il guardiano della montagna Francesco (Daniele Liotti), dilettante nelle indagini, ma un vero professionista in quanto a fiuto e conoscenza dei boschi millenari e delle cime dolomitiche. Dopo Jan Maria Michelini, che ha diretto le prime due puntate, tocca ora a Cosimo Alemà passare dietro alla macchina da presa.

Oltre a Manuela Nappi, ovvero Giusy Buscemi, sorella ormai cresciuta del commissario, e personaggio sempre più interessante, ci sono almeno due altri personaggi femminili che stanno appassionando i telespettatori. A loro è assegnato un ruolo di alleggerimento ironico, se non comico. Sono la nuova compagna di Vincenzo, Elda, ultrà del bioecologico e vegana senza incertezze, interpretata da Anna Dalton, e Carolina (Serena Iansiti), organizzatrice di eventi rigorosamente ecologica, sfacciata, sfrontata e diciamo pure mezza truffaldina, che agisce con il motto "ruba ai ricchi per dare a me stessa".

La trama della prossima puntata di Un passo dal cielo 6, Il leone della montagna

Una rifugiata curda incinta scompare nel nulla. Una storia d’amore tra pastori osteggiata dalle rispettive famiglie fa da sfondo a un rapimento a scopo di riscatto o forse di vendetta per una guerra lontana. Mentre Vincenzo e Francesco indagano sulla vicenda, Dafne si sveglia e inizia a raccontare quello che ricorda del suo passato. Francesco e Vincenzo vengono travolti dal suo racconto che scioglie alcuni misteri ma ne apre altrettanti.