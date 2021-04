Un Passo dal Cielo 6: le Anticipazioni sulla Puntata di Stasera della Fiction fra monti e laghi

Anticipazioni TV

I segreti non mancano nella vita di ognuno, accade anche nella fiction Un passo dal cielo, giunta alla sesta stagione. Vi raccontiamo tutte le anticipazioni sulla puntata in onda stasera, la terza, in prima serata su Rai 1.

Cambio al timone, a partire dalla terza serata in onda stasera in prima serata su Rai 1, per Un passo dal cielo 6. Cosimo Alemà ha raccolto il testimone da Jan Maria Michelini e ha diretto questa puntata su cui vi diamo delle succose anticipazioni, almeno quanto è succoso un episodio all’insegna dei segreti del passato che tornano a coinvolgere i protagonisti, dal commissario Vincenzo (Enrico Ianniello) al saggio indomito Francesco (Daniele Liotti), ma soprattutto una giovane rifugiata curda, che scompare nel nulla all’inizio della puntata.

Proprio da questo fatto di cronaca prenderanno il via le vicende appassionanti de Il leone della montagna, questo il titolo dell’episodio di stasera, in una fiction ormai giunta a maturità, con la volontà in questa stagione di inserire qualche momento di commedia in più, anche grazie ai nuovi personaggi, quasi tutti al femminile.

Ma torniamo alle anticipazioni sulla puntata di stasera. Una donna curda, oltretutto incinta, aumentando la drammaticità dell’evento, sparisce senza che la polizia inizialmente riesca a seguirne le tracce. Di sfondo a questa notizia di cronaca, la storia d’amore contrastata fra due pastori, con le famiglie rispettive che non vogliono saperne. Due situazioni solo apparentemente distinte, ma che in realtà sono legate da un rapimento a scopo di riscatto, se non addirittura a causa della ricerca di vendetta per un conflitto combattuto su montagne molto lontane da quelle idilliache delle Dolomiti bellunesi.

Ovviamente saranno come al solito Vincenzo e Francesco, consulente prezioso, a indagare sugli eventi cercando di dipanare una matassa che nasconde segreti solo superficialmente rimossi e superati dagli anni. Nel frattempo Dafne (Aurora Ruffino), donna ritrovata nella prima puntata senza sensi, si sveglia e inizia a raccontare quello che ricorda del suo passato. Francesco e Vincenzo vengono travolti dal suo racconto che scioglie alcuni misteri ma ne apre altrettanti.