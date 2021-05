Un Passo Dal Cielo 6: le Anticipazioni sull'Ultima Puntata della Fiction in onda Stasera

Anticipazioni TV

Si conclude una sesta stagione piena di colpi di scena e risate per la fiction di Rai 1 Un passo dal cielo. Tutte le anticipazioni sull'ultima puntata di stasera.

Lacrime nella pioggia, una resa dei conti in due parti. Si conclude così, questa sera, la sesta stagione della fiction ormai tradizionale di Rai 1, Un passo dal cielo, con il sottotitolo annuale: I guardiani. Si conclude con una citazione che rimanda al grande cinema di fantascienza, in cui i conti si faranno solo dopo una lunga fase di chiarimenti e sorprese, in cui un rapimento che ci ha tenuto compagnia per tutte le otto puntate e un rapporto irrisolto fra due dei protagonisti sconvolgeranno la quiete sulle alte cime delle Dolomiti.

Un momento atteso dal 1 aprile, data di messa in onda della prima puntata, per una fiction che ha saputo ampliare le storie raccontate, aggiungendo ironia e sorrisi, oltre alle avventure drammatiche dei suoi personaggi e della sua realtà di montagna che racconta. Il tutto senza perdere il suo pubblico di riferimento, anzi, dimostrando come milioni di italiani aspettino con affetto ogni giovedì. Gli ascolti lo confermano in maniera chiara, tanto che è semplice immaginare una settima stagione. Stasera, 20 maggio, in prima serata su Rai 1 si conclude il viaggio del commissario Nappi (Enrico Ianniello), di sua sorella Manuela (Giusy Buscemi), di Francesco (Daniele Liotti), il custode dell'anima delle montagne, di Carolina (Serena Iansiti) e di tutti gli altri personaggi, in riva sul Lago o nei paesini in alta quota.

Le anticipazioni sulla serata conclusiva della sesta stagione di Un passo dal cielo

Nonostante gli sforzi di Vincenzo, Francesco viene a conoscenza di un segreto che lacera tutte le sue certezze. Starà a lui scegliere se fidarsi delle parole dei suoi amici Vincenzo e Manuela, oppure lasciarsi andare alla collera e alla vendetta. Alla fine di un lungo inseguimento, Francesco ritrova Dafne sul bordo di un precipizio pronta a saltare. In commissariato, insieme a Vincenzo, interroga la ragazza per cercare di stabilire, una volta e per tutte, la verità sul rapimento della piccola Lara. Ma le rivelazioni aggiungono altri dettagli inaspettati.