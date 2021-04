Un Passo dal Cielo 6: la prossima puntata della Fiction sarà esplosiva

Anticipazioni TV

Subito pronti a tornare sulle Dolomiti bellunesi con la seconda puntata, in onda l'8 aprile, di una sesta stagione di Un passo dal cielo piena di novità, di personaggi femminili appassionanti e di qualche risata oltre ai drammi di alta montagna.

Non c'è tempo per superare la sorpresa e le tante novità della sesta stagione di Un passo dal cielo ed ecco una prossima serata esplosiva, la seconda, in onda giovedì 8 aprile in prime time su Rai 1 col titolo Sogni e ossessioni. Francesco Neri (Daniele Liotti) ha deciso di fare il guardiano delle Dolomiti bellunesi, ma soprattutto della sua variopinta combriccola di amici e persone a cui vuole bene, ormai una vera famiglia. I guardiani è proprio il sottotitolo di questa nuova serie particolarmente tribolata per la pandemia di Covid-19, girata da giugno, dopo la fine della prima ondata.

La famiglia che si è scelto Francesco, oltre a quella composta dalla fauna e dalla flora delle sue amate montagne, è composta dalla vecchia icona delle alte vette, Christoph, un Carlo Cecchi per la prima volta impegnato in una fiction, poi naturalmente c'è il suo sodale e compagno di indagini, Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) il commissario con il suo fidato Huber, ma anche la sorella di Vincenzo, Manuela (Giusy Buscemi), che è sempre più legata a Francesco per esserle stato vicino nella decisione delicata di non sposare il fidanzato e smascherarlo come violento.

Leggi anche Video intervista a Daniele Liotti, protagonista di Un passo dal cielo 6

La trama di Sogni e ossessioni, seconda puntata di Un passo dal cielo 6

Camilla, aspirante poliziotta, per un soffio salva Manuela dall'esplosione di una bomba. Francesco e i nostri indagano su chi possa avercela con il commissario e scoprono che potrebbero esserci altre bombe e che tutti gli indizi portano verso la vecchia miniera. Francesco deve trovare un equilibrio tra la voglia di partire e il desiderio di rimanere ad aiutare Vincenzo impegnato nel frattempo con le truffe di Carolina e con la nostalgia di Mela per sua madre.