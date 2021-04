Un Passo Dal Cielo 6: la prossima Puntata della Fiction metterà a rischio l'amicizia fra Vincenzo e Francesco

Anticipazioni TV

La prossima puntata di Un passo dal cielo 6 metterà a serio rischio l'amicizia fra Vincenzo il commissario e Francesco, in una quarta puntata davvero cruciale per la fiction di grande successo di Rai 1.

Dafne si è risvegliata, creando non poco scompiglio ed emozioni all’interno del gruppo di nostri ‘eroi’ che popolano i dintorni del commissariato di San Vito di Cadore, guidato da Vincenzo Nappi. Ma non è certo l’ultima sorpresa che prevede la sesta stagione di Un passo dal cielo, visto che siamo in grado di anticiparvi come la quarta serata, con un episodio dal titolo non facilmente interpretabile di Tanatosi, sarà centrale nella vicenda di questa annata della Fiction Rai di grande successo.

Infatti il prossimo 22 aprile, sarà messa a rischio nientemeno che l’amicizia inossidabile, almeno apparentemente, fra Vincenzo stesso e Francesco. Non solo, anche il rapporto di Vincenzo con Elda subirà qualche sconquasso. A proposito di Elda, interpretata da Anna Dalton, la nuova entrata della fiction è la nuova compagna di Vincenzo. Una donna molto bella, sana, maniaca del controllo e rispettosa dell’ambiente, tanto da costringere Vincenzo a un ecologismo radicale.

È figlia di un alpino e ha rilevato uno stabile che ha trasformato in un condominio green, lo stesso in cui vive Vincenzo. Elda, estremamente organizzata e attenta alle esigenze di tutti, dà tanta sicurezza a Vincenzo e si occupa con cura e attenzione della piccola Mela, che infatti adora quella nuova “mamma”. Elda insomma è la donna perfetta. E proprio per questo sarà dura per Vincenzo capire davvero quali siano i suoi sentimenti per lei.

La trama di Tanatosi, prossima puntata di Un passo dal cielo 6

Una ingegnere mineraria viene ritrovata in fin di vita. Vincenzo e Francesco dovranno indagare tra gli interessi torbidi che la miniera ha portato nella valle, scoprendo che i delitti del presente hanno radici lontane. Vincenzo intanto viene a conoscenza di un fatto importante riguardo Francesco e deve prendere decisioni che potrebbero mettere a repentaglio la loro amicizia. Proprio mentre un anello dimenticato mette il commissario in una posizione difficile con Elda.