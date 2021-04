Un Passo Dal Cielo 6: la prossima Puntata della Fiction fra emozioni forti e divertimento

Anticipazioni TV

La prossima puntata di Un passo dal cielo 6 proporrà ancora la formula di grande successo che inchioda milioni di telespettatori ogni settimana, un mix fra ironia emozioni forti e un paesaggio mozzafiato di cime secolari.

Antichi segreti e le cime millenarie delle Dolomiti che nascondono, preservandoli, i piccoli e grandi segreti delle persone che da secoli le abitano. Fra le bellezze paesaggistiche e gli intrighi umani, si sta sviluppando un'appassionante sesta stagione della fiction Un passo dal cielo, sottotitolo dell'anno I guardiani. La prossima puntata, prevista in onda giovedì 6 maggio in prima serata su Rai 1, continuerà a proporra la formula di grande successo di una fiction che veleggia relarmente oltre al 21% di share, confermando l'affezione di milioni di appassionati, fin da quando proponeva Terence Hill come protagonista.

Vincenzo (Enrico Ianniello) è ormai impegnato legato sentimentalmente a Elda (Anna Dalton), in un rapporto di convivenza che sembra solido, con una donna molto dinamica e precisa, grande cultrice della vita sana, di tutto quanto è bio e vegana convinta, tanto che Vincenzo si è dovuto adeguare a un cambio di dieta così radicale che talvolta la tendenza è di violare le rigide consegne, ma in segreto.

Il confine, la prossima puntata di Un passo dal cielo 6

Federica è giovane e bella, ma è cieca. Quando suo padre viene ritrovato senza vita, Vincenzo e Francesco dovranno entrare nel mondo silenzioso e tormentato di un sonnacchioso paese di confine, dove rivalità antiche si scontrano con amori segreti. Intanto un ritorno inatteso sconvolge la vita di Manuela e Vincenzo. Francesco si avvicina lentamente alla verità su Emma proprio quando il suo rapporto con Dafne e la piccola Lara arriva a una svolta.