Un Passo dal Cielo 6 - I guardiani: la presentazione della Sesta Stagione della Fiction Rai

Anticipazioni TV

Un nuovo sottotitolo, I guardiani, per porre l’attenzione sulla dinamica di famiglia allargata sempre più unita, seppure litigarella, al centro della sesta stagione di Un passo dal cielo, fiction ormai storica di Rai 1, con protagonista da alcuni anni Daniele Liotti.

Nella nuova stagione, la sesta, restiamo sempre a Un passo dal cielo, ma quello che cambia sono proprio le nuvole e le cime dolomitiche in cui è ambientata una delle fiction ormai tradizionali, firmata Lux Vide, della televisione di stato. Con l’aggiunta del sottotitolo “I guardiani”, le otto nuove puntate, girate da giugno, dopo il primo lockdown, andranno in onda da giovedì 1 aprile per otto prime serate su Rai 1, e saranno poi disponibili on demand su RaiPlay, dove sono già pronti alla visione i primi due episodi in anteprima. La regia della stagione è divisa fra Jan Maria Michelini, Cosimo Alemà e Beniamino Catena.

Dal Lago di Braies ci si traferisce, insieme al Commissario Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) e al suo fidato Huber (Gianmarco Pozzoli), in uno splendido commissariato di legno su un altro lago, quello di San Vito di Cadore, a pochi chilometri da Cortina d’Ampezzo, nel cuore del bellissimo Cadore bellunese. I due da tempo non vedono più Francesco Neri (Daniele Liotti), il loro caro amico amante delle alte quote e dal cuore generoso. Vive ormai isolato in una baita a picco sulle Cinque Torri, lontano da tutti. Si è sposato con l’amore della sua vita, Emma, che però è morta nel corso della pausa fra la quinta stagione e questa sesta, a causa dell’aneurisma che da sempre minacciava di ucciderla. Ora vuole solo rispettare la promessa fatta alla sua amata: portare i suoi adorati lupi in Slovenia. Si appresta quindi a lasciare amici e amate montagne. Ma lo farà davvero?

Ci sono vari nuovi personaggi importanti per Un passo dal cielo 6, a partire dal ritorno dopo tre stagioni di Manuela Nappi, sorella di Vincenzo, interpretata da Giusy Buscemi. Sarà lei una delle protagoniste fin dal primo episodio, appena arrivata per sposarsi con il fidanzato Antonio, molto amico di Vincenzo. Ma un segreto la preoccupa, non ha avuto mai il coraggio di confessarlo neanche al fratello così protettivo. Le Dolomiti avranno per lei un effetto benefico.

Se non mancano le vicende drammatiche, ci sarà più spazio all’ironia, con situazioni da commedia in buona parte scatenate dal nuovo personaggio di Elda (Anna Dalton), compagna di Vincenzo, bella e così vegana, sana e rispettosa dell’ambiente da imporre in casa un ecologismo radicale. La donna perfetta, forse troppo. Chiude il terzetto di nuovi arrivi al femminile che rimescoleranno le dinamiche ad alta quota in Un passo dal cielo, Carolina (Serena Iansiti), in vero tornado malizioso che turba la quiete di Vincenzo, irrompendo come discutibile “consulente ecologica”, entrando nelle grazie di Elda.