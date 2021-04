Un Passo dal Cielo 6: Anticipazioni sulla seconda puntata della Fiction in alta quota

Anticipazioni TV

Su Rai 1 con il ritorno della primavera è il momento della sesta stagione di Un passo dal cielo, la fiction in alta quota che da quest'anno si è trasferita nelle Dolomiti bellunesi. Le anticipazioni su una seconda puntata col botto, in onda giovedì 8 aprile.

Francesco, nella persona di Daniele Liotti, alla fine della prima puntata di Un passo dal cielo 6 è sembrato convinto: resterà insieme al commissario Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) e ai suoi amici, non li abbandonerà per portare in Slovenia i lupi dell'amata Emma, portata via da un maledetto quanto atteso aneurisma. Francesco ha un ruolo importante da giocare fra i monti del bellunese, è uno dei Guardiani di quelle terre, come recita il sottotitolo della nuova stagione della fiction di grande successo. Ma vediamo qualche anticipazione sulla seconda serata, Sogni e ossessioni, al solito costituita da due episodi, di Un passo dal cielo 6 – I guardiani, in onda su Rai1 oggi, giovedì 8 aprile alle 21.25.

Daniele Liotti ed Enrico Ianniello, nella nuova caserma della Polizia a San Vito di Cadore, continuano a lottare contro la criminalità ma anche e soprattutto ad essere i custodi dell’ambiente che li circonda, tra i boschi, i laghi alpini e le vette delle Dolomiti.

Nel primo episodio Camilla, aspirante poliziotta, per un soffio salva proprio Vincenzo, il commissario, dall’esplosione di una bomba. Francesco e la squadra indagano su chi possa volere il male del commissario con tanta convinzione, scoprendo che le bombe potrebbero essere più di una e che tutti gli indizi portano verso la vecchia miniera.

Nel secondo, invece, Francesco deve trovare un equilibrio tra la voglia di partire e il desiderio di rimanere ad aiutare Vincenzo, che nel frattempo deve fare i conti con le truffe di Carolina e con la nostalgia di Mela per sua madre.

