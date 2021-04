Anticipazioni TV

Un Passo dal Cielo 6: Anticipazioni sulla Quarta Puntata di Stasera della Fiction sulle Dolomiti

La redazione di Comingsoon.it di 22 aprile 2021 4

L'amore del commissario Vincenzo Nappi e il suo rapporto di coppia con Elda è messo in discussione nella quarta puntata di stasera, 22 aprile, di Un passo dal cielo, che è tornato per la sesta stagione sempre in prima serata su Rai 1. Tutte le anticipazioni di una fiction che continua il suo successo.