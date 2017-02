Un Passo dal Cielo 4: Anticipazioni quinta puntata, stasera 16 febbraio 2017

Torna stasera, 16 febbraio, dopo la pausa sanremese, l’appuntamento con la quarta stagione della fiction di Rai 1 Un Passo dal Cielo. La serie, che dopo il successo della scorsa edizione legata al volto di Terence Hill, si sta confermando anche quest'anno record di ascolti - nonostante la defezione dell’attore impegnato sul set di Don Matteo - ha trovato in Daniele Liotti un nuovo apprezzato protagonista. Accanto a lui, vecchi e nuovi membri del cast: Francesco Salvi, Felicino Scotton, Gianmarco Pozzoli, Giusy Buscemi, Rocio Munoz Morales, Enrico Ianniello, Pilar Fogliati, Daniela Virgilio. Da non dimenticare inoltre, la speciale partecipazione di Fedez nel ruolo di se stesso.

Scopriamo le anticipazioni sui due nuovi episodi della quinta puntata di Un Passo dal Cielo 4, in onda stasera su Rai1 alle 21.25.

Ecco cosa succederà nell'episodio "Oltre l'infinito": Un giovane base jumper si schianta durante un volo, in una dinamica che non sembra quella di un semplice incidente fatale. Emma e Francesco si riavvicinano per curare il cavallo malato di Zoe. Vincenzo ed Eva litigano furiosamente, dopo che il commissario ha scoperto che la modella deve partire per Los Angeles per due settimane, così Huber cerca in tutti i modi di farli riappacificare.

Ecco cosa succederà nell'episodio "La ragazza del lago": Quando dal lago riemerge il corpo di Eleonora, cominceranno le indagini per scoprire chi sia l’assassino. Francesco è alle prese con il dolore di Zoe e cerca di confortarla con l’aiuto di Emma, anche lei parecchio sconvolta da questo avvenimento. Il piccolo figlio di Silvia arriva a San Candido e spiazza Vincenzo: è convinto che lui sia suo padre!