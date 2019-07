Un milione di modi per morire nel west in onda stasera su 20

Anticipazioni TV

Seth MacFarlane interpreta una parodia demenziale, con Charlize Theron e Neil Patrick Harris.

Un milione di modi per morire nel west (2014), scritto, diretto e interpretato da Seth MacFarlane (creatore e doppiatore originale dei Griffin) va in onda oggi su 20 alle 21. Si tratta di un western parodistico, che nel cast vede anche Charlize Theron, Neil Patrick Harris e Liam Neeson.

Abbastanza codardo da darsi alla macchia durante uno scontro a fuoco, Albert (MacFarlane) viene piantato dalla sua fidanzata per qualcuno più coraggioso. Fortunatamente sulla sua strada incontrerà l'intrepida Anna (Theron) e recupererà fegato e voglia di innamorarsi, almeno finché il fuorilegge Clinch (Neeson), marito della bella, non tornerà per vendicarsi. E' il momento per Albert di mettere alla prova quanto ha imparato...