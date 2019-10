Un Halloween spaventoso e divertente su Sky Cinema, grazie a una doppia programmazione speciale

Anticipazioni TV

Da sabato 26 a giovedì 31 su Sky Cinema Suspense sarà uno "Scary Halloween", mentre "Happy Halloween" andrà su Sky Cinema Family.

Ci avviciniamo a grandi passi a Halloween 2019, e per festeggiare questa oramai amatissima ricorrenza, Sky Cinema ha preparato una doppia programmazione speciale, in grado di soddisfare i gusti degli appassionati adulti di cinema horror da un lato, e i ragazzi che amano andare a fare "dolcetto o scherzetto" per le strade dall'altro.

Da sabato 26 ottobre a giovedì 31, infatti, su Sky Cinema Suspense sarà programmato un ciclo di film intitolato "Scary Halloween", mentre su Sky Cinema Family uno composto da titoli per tutta la famiglia battezzato "Happy Halloween".

Il primo culminerà proprio il 31 ottobre, alle 21, con la prima visione di Ancora auguri per la tua morte, il sequel del popolarissimo Auguri per la tua morte, che vede Jessica Rothe tornare a a vestire i panni di Tree Gelbman, una ragazza minacciata da un killer e condannata a rivivere costantemente la sua morte. Sempre il 31, su Sky Cinema Suspense, è prevista a partire dalle 7 del mattino una maratona di film horror targati Blumhouse, la casa di produzione di Jason Blum che ha regalato agli appassionati alcuni dei più amati e visti horror degli ultimi anni, tra i quali appunto i due Auguri per la tua morte.

Parte del ciclo "Scary Halloween" faranno poi parte titoli come Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola, Carrie lo sguardo di Satana di Brian De Palma, Rosemary's Baby di Roman Polanski, i due The Ring americani con Naomi Watts e il recente A Quiet Place, che ha rivelato il talento per il cinema di paura dell'attore (e, in questo caso, anche regista) John Krasinski.



Ancora auguri per la tua morte: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Due invece solo le prime visioni del ciclo "Happy Halloween" programmato su Sky Cinema Family: quella di La figlia della sciamana - Il dono del serpente, in onda sabato 26 ottobre alle 21, e quella del fantasy danese Wildwitch - Il mondo selvatico, previsto giovedì 31 sempre alle 21.

Tra gli altri titoli del ciclo, Hotel Transylvania 3, Ghosthunters, Piccoli brividi 2, Bibi, la piccola strega e Bibi e il segreto della polvere magica.

Tutti i film delle due programmazioni speciali saranno disponibili anche on demand su Sky e NOW TV nelle collezioni "Scary Halloween" e "Happy Halloween".