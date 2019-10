Ulisse, il piacere della scoperta: anticipazioni della quarta puntata su Rai1

Anticipazioni TV

La puntata è dedicata ai luoghi della Sicilia del Gattopardo.

Stasera, sabato 19 ottobre, alle 21.25 su Rai1, Alberto Angela presenta il quarto appuntamento con la nuova stagione di Ulisse, il piacere della scoperta. La puntata sarà dedicata alla Sicilia de Il Gattopardo, intraprendendo un viaggio nei luoghi evocati dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e dal celebre film di Luchino Visconti.

Ulisse, il piacere della scoperta: Anticipazioni di stasera

Alberto Angela andrà alla scoperta del Palazzo Valguarnera - Gangi, una delle tante bellezze architettoniche che si trovano a Palermo, dove fu girata la famosa scena del valzer con Alain Delon, Burt Lancaster e Claudia Cardinale. Sarà proprio quest’ultima a ricordare l’atmosfera di quei giorni e il dietro le quinte del capolavoro cinematografico che vinse la Palma d’oro a Cannes nel 1963.

Il viaggio in Sicilia continuerà verso Palma di Montechiaro, feudo in stile barocco da cui lo scrittore prese ispirazione per creare la località di Donnafugata, dove avvengono alcuni dei fatti più importanti del libro. Angela farà poi visita al convento di clausura di Santa Caterina d’Alessandria a Palermo. Il monastero, interdetto al pubblico fino a poco tempo fa, una volta era abitato da giovani nobili siciliane, recluse lì per essere iniziate alla vita religiosa. In seguito il divulgatore scenderà nelle catacombe dei Cappuccini, dove si trova una particolare galleria della società dell’epoca del Gattopardo: lì i palermitani, una volta defunti, venivano mummificati ed esposti con i loro abiti buoni.

Infine Angela si avventurerà nella Riserva naturale delle Saline di Trapani e Paceco, dove il panorama della costa presenta ancora dei pittoreschi mulini a vento. Arricchiranno la puntata le immagini restaurate del film di Luchino Visconti e il commento personale di Terence Hill, che nella pellicola interpretava un giovane garibaldino.

Ulisse, il piacere della scoperta va in onda stasera alle 21.25 su Rai1.