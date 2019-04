Tutte le Strade portano a Roma: Il Film Stasera su Canale 5

Stasera in TV, alle 21:20 su Canale 5, andrà in onda la commedia romantica Tutte le Strade portano a Roma, diretta nel 2015 da Ella Lemhagen a partire da una sceneggiatura di Josh Appignanesi e Cindy Myers.

Il film vede protagonisti Sarah Jessica Parker di Sex and the City e il nostro Raoul Bova, ma nel cast ci sono anche Rosie Day, Claudia Cardinale, Paz Vega, Nadir Casell, Shel Shapiro, Marco Bonini, Rocío Muñoz Morales e Luis Molteni.



Tutte le Strade portano a Roma: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

La storia del film è quella di Maggie (Sarah Jessica Parker), una quarantenne mamma single di New York, e sua figlia Summer (Rosie Day), una diciasettenne dal carattere ribelle, che affrontano insieme un viaggio in Italia. Giunti alla cascina dello zio George in Toscana, incontrano una vecchia fiamma di Maggie, Luca (Raoul Bova), un affascinante scultore legato alle proprie radici, e sua madre Carmen (Claudia Cardinale) una bellissima e stravagante nonna ex hippie e cantante. Carmen vuole fuggire a Roma per per sposarsi con Marcellino, di cui è innamorata da 50 anni, mentre Summer vorrebbe tornare in America per raggiungere il fidanzato finito in prigione e che vorrebbe lei lo scagionasse addossandosi la colpa delle sue malefatte. Le due donne fuggono alla volta della Capitale a bordo di una Alfa Romeo Spider del 1967, mentre Maggie e Luca dovranno superare le vecchie incomprensioni per raggiungerle.

Tutte le Strade portano a Roma (All Roads Leads to Rome) è uscito direttamente in home video sia sul mercato americano che in quello italiano.

