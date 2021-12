Tutta colpa di Freud: Stasera l'Ultima Puntata della Serie Tv di Canale 5

Anticipazioni TV

Ultimo appuntamento stasera in prima serata su Canale 5 con la serie televisiva Tutta colpa di Freud in compagnia di Claudio Bisio, Max Tortora e tutta la composita brigata immaginata da Paolo Genovese.

Tre figlie e un padre psicanalista. Altro che lettino con i suoi pazienti, il povero Claudio Bisio deve pensare alle giovani pargole di ritorno in casa, senza la presenza della madre fuggita per altri lidi da anni, dimostrandosi molto adolescenziale anche lui nei rapporti amorosi. Stasera 22 dicembre in prima serata su Canale 5 torna Tutta colpa di Freud con i due episodi conclusivi a comporre una quarta e ultima serata in cui i destini dei protagonisti si compieranno.

Siamo in una Milano moderna eppure familiare raccontata visivamente dal regista Rolando Ravello, da un'idea di Paolo Genovese, in una produzione di Marco Belardi per Lotus Production, una società Leone Film Group. Un cast vario e ben assortito aiuta il successo della serie. Oltre ai citati Bisio e Tortora ci sono Caterina Shulha, Marta Gastini, Demetra Bellina, Luca Bizzarri, Giuseppe Spata, Luca Angeletti e la partecipazione di Stefania Rocca e Claudia Pandolfi.

Le Anticipazioni sull'Ultima Puntata di Tutta colpa di Freud

Francesco riceve una comunicazione importante dall’avvocato di Angelica: è arrivato il momento di cambiare vita. E forse anche di aggiustare qualcosa nel suo rapporto terapeutico con Anna. Mentre Emma riflette sul proprio futuro, Riccardo annuncia a Marta un’importante novità. Intanto Sara, che si presenta al primo incontro per la separazione, fa una scoperta che potrebbe cambiare la sua vita. E quella di tutti i Taramelli.

Francesco e Anna prendono una decisione importante sulla terapia, e non solo. Nel frattempo, il dottor Taramelli riceve una telefonata da parte di Angelica: è di nuovo a Milano. Ad aspettare invano un’altra telefonata, quella di Riccardo, è invece Marta, che si trova sempre più vicina alla verità. Nel frattempo, mentre Sara si interroga sul futuro del proprio bambino, Emma è sempre più innamorata di Claudio. La famiglia, finalmente riunita e serena, brinda ai sessant’anni di Matteo, quando Francesco riceve una terribile notizia.