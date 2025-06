Tradimento non va in onda il 2 gugno 2025. Ecco quando tornerà su Canale5 e le Anticipazioni delle Nuove Puntate

Anticipazioni TV

Domani, 2 giugno 2025, Tradimento non andrà in onda. Ecco quando rivedremo Guzide e gli altri protagonisti della soap opera turca su Canale5 e che cosa succederà nei nuovi episodi!

Tradimento sta per subire un piccolo stop: l'amata soap opera turca di Canale 5 non verrà trasmessa domani, lunedì 2 giugno 2025. Tuttavia, per fortuna tornerà a tenerci compagnia molto presto. Ecco che cosa sta succedendo al palinsesto di Tradimento, dove siamo rimasti e che cosa vedremo nelle nuove puntate di questa avvincente dizi!

Tradimento non va in onda il 2 giugno 2025

Purtroppo non ci sono buone notizie per i fan di questa dizi turca: domani salterà il consueto appuntamento con Tradimento, l'avvincente soap opera che va in onda tutti i giorni nel daytime di Canale 5, ed il venerdì anche in prima serata. In occasione della Festa della Repubblica, lunedì 2 giugno 2025, Mediaset ha deciso di sospendere la messa in onda di Tradimento e di raddoppiare l'appuntamento con un'altra soap turca, The Family. Tuttavia, La regolare messa in onda di Tradimento riprenderà già a partire da dopodomani, ossia martedì 3 giugno 2025.

Tradimento: Ecco dove siamo rimasti...

Nella puntata del 1° giugno 2025 di Tradimento, Tolga irrompe a casa di Mualla con venti uomini armati e chiede ad Oylum di seguirlo; quest'ultima, però, si rifiuta, e poi deve persino cercare di convincere Kahraman a non uccidere l'altro. Intanto, Guzide ha rischiato di restare vittima di un incidente stradale: un'automobile stava per investirla. Quando lo racconta a Sezai, Ipek e Neva si scambiano un'occhiata inquietante. Serra, invece, è in apprensione per Selin, la quale non fa che pulire ossessivamente casa. Nel frattempo, Tarik viene arrestato poiché è stato denunciato per l'omicidio di Korkmaz; tuttavia, nel momento in cui arriva in centrale, comincia a comprendere di essere stato incastrato. In seguito, Tolga telefona ad Oylum, ma sarà Guzide a rispondere per dirgli di non cercare più la figlia. Poi, in occasione di una cena, Ipek, Sezai e la giudice provano a chiarirsi e ad andare avanti. Una volta usciti dal ristorante, s'imbattono nel famoso psichiatra amico di Guzide, Serdar Ocze, il quale li invita ad andare a trovarlo. Allora, la giovane perde le staffe ed accusa il padre e la donna di aver organizzato la serata solo per farle incontrare il dottore!

Le Anticipazioni dei Nuovi Episodi di Tradimento

Nella prossima puntata di Tradimento, quella in onda dopodomani, 3 giugno 2025, una volta rientrata a casa dalla cena con Sezai ed Ipek, Guzide si sfoga con Ozan proprio in merito a quanto accaduto con la giovane, e mette l'accento sul suo dispiacere. Il figlio tenta di consolarla. Intanto, l'avvocato rincasa a sua volta e vede che Ipek è in preda ad una crisi di pianto, intenta a fare le valige: ha capito di non essere benvoluta, quindi preferisce andarsene. Sezai la invita a calmarsi e a ragionare. Oylum, invece, arriva all'ospedale di Izmit, dove pensa di scoprire che Kahraman è morto; tuttavia, quest'ultimo sta bene, e lei, sollevata, corre ad abbracciarlo...

