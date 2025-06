Torino is Fantastic, stasera il concerto di San Giovanni condotto da Gerry Scotti e Noemi

Anticipazioni TV

Oggi, domenica 29 giugno, in prima serata su Canale 5, va in scena Torino is Fantastic, il grande concerto evento che celebra la musica e la bellezza di una delle città più affascinanti d’Italia. Una serata straordinaria pensata per unire musica, spettacolo ed emozioni dal vivo, con un cast di ospiti d’eccezione pronti a infiammare il pubblico da una location mozzafiato: Piazza Vittorio Veneto, nel cuore di Torino.

Torino is Fantastic: un grande concerto evento con star italiane e internazionali nella splendida cornice di Piazza Vittorio Veneto

A condurre la serata sarà Gerry Scotti, volto amatissimo della televisione italiana, accompagnato dalla partecipazione straordinaria di Noemi, tra le interpreti più amate del panorama musicale italiano. I due guideranno il pubblico in una vera e propria maratona musicale, in cui si alterneranno performance spettacolari e momenti di intrattenimento pensati per tutte le generazioni.

Tra gli ospiti più attesi della serata spicca il nome della star internazionale Shaggy, pronto a far ballare il pubblico con una nuova versione del suo intramontabile successo “Boombastic (Fantastic)”, brano simbolo degli anni ‘90 che quest’anno festeggia il trentennale dalla sua uscita. Accanto a lui, saliranno sul palco alcuni tra i più amati artisti italiani: Alessandra Amoroso, Annalisa, Antonello Venditti, Gianna Nannini, Il Volo, Mahmood, Tananai, tutti pronti a regalare le loro hit più celebri in una cornice unica e suggestiva. E non mancheranno le nuove promesse della musica italiana: ci saranno anche i finalisti di Amici, protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del celebre talent show, pronti a conquistare il grande pubblico con la loro energia e freschezza.

L’evento è prodotto da Friends & Partners, una delle principali realtà del live entertainment in Italia, e la regia è firmata da Roberto Cenci, garanzia di uno spettacolo coinvolgente, curato nei minimi dettagli e pensato per il grande pubblico televisivo.

Una serata da non perdere, dove musica, passione e talento si incontrano in uno dei luoghi più affascinanti d’Italia, pronti a raccontare – sotto le luci del palco – perché davvero “Torino is Fantastic”.