Torino - Genoa, Coppa Italia: ecco dove e come vedere la prima partita degli ottavi di finale

Torino e Genoa inaugurano gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020.

Primo appuntamento con gli ottavi di finale della Coppa Italia. Lo scontro di oggi inaugura la nuova fase della seconda competizione calcistica più importante in Italia, dopo il campionato di Serie A. La partita di questa sera – giovedì 9 gennaio 2020 - Torino – Genoa andrà in onda in diretta e in chiaro su Rai2, a partire dalle 21.15. Il match sarà visibile anche in modalità Streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Torino – Genoa, stasera ottavi di finale Coppa Italia 2019/2020

Le prime squadre a trovarsi in campo per gli ottavi di finale di Coppa, saranno il Torino di Mazzarri e il Genoa di Davide Nicola. Le due squadre a dieci lunghezze di distanza in Serie A, si troveranno sul campo dello Stadio Olimpico del capoluogo piemontese, per giocarsi l'opportunità di passare alla fase successiva, dove incontreranno la vincente dello scontro tra Milan e Spal.

Il Torino , la favorita, arriva combattiva all'appuntamento di stasera. Mazzarri si è detto pronto ad affrontare il match come se si trattasse di un partita di Champions League. Si tratta ovviamente di una dichiarazione molto forte, che sottolinea l'interesse della squadra dei granata per la competizione. L'allenatore dovrà fare a meno di Verd i, squalificato – nell'agosto del 2017 – per tre turni di Coppa Italia. Una vicenda, quella del calciatore, molto singolare, che non ha ancora esaurito i turni di squalifica nonostante siano passati bene 880 giorni, dal cartellino rosso;

Torino – Genoa, probabili formazioni

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Bonifazi; Ola Aina, Rincon, Meité, Laxalt; Berenguer; Belotti, Zaza. A disp.: Ujkani, Rosati, Izzo, Djidji, Singo, De Silvestri, Lukic, Adopo, Millico.

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Agudelo, Destro. A disp.: Perin, Marchetti, Criscito, Romero, Ankersen, Jagiello, Lerager, Radovanovic, Sturaro, Gumus, Favilli, Pandev.

Prossimi appuntamenti di Coppa Italia

Napoli – Perugia, martedì 14 gennaio

Lazio – Cremonese, martedì 14 gennaio

Inter – Cagliari, martedì 14 gennaio

Fiorentina – Atalanta, mercoledì 15 gennaio

Milan – Spal, mercoledì 15 gennaio

Juventus – Udinese, mercoledì 15 gennaio

Parma – Roma, giovedì 16 gennaio