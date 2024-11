This is me, al via stasera su Canale 5 lo show evento condotto da Silvia Toffanin

Anticipazioni TV

Silvia Toffanin conduce This is me, lo show evento dedicato ai talenti nati nella scuola di Amici. Tra i protagonisti della prima puntata Emma, Elena D'Amario, Stash e alcuni finalisti della passata edizione del talent show di Canale 5.

L'attesa è finita! Stasera, mercoledì 20 novembre 2024, su Canale 5 andrà in onda la prima puntata dello show evento dedicato agli ex allievi di Amici e condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti in studio Fabri Fibra e Baby Gang, Ermal Meta, Villabanks, Fred De Palma e il comico Francesco Cicchella.

Le anticipazioni della prima puntata di This is me

Al via stasera su Canale 5 l'attesissimo programma evento di questo autunno: This Is Me. Lo show, condotto da Silvia Toffanin e prodotto dalla Fascino PGT, proporrà performance esclusive e momenti di riflessione sul percorso di alcuni degli artisti più rappresentativi delle ventiquattro edizioni di Amici, il popolare talent show di Maria De Filippi.

Per il pubblico di Canale 5 e i numerosi fan di Amici, quindi, sarà un'occasione per rivivere i momenti più iconici di uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana. I protagonisti della prima puntata di This is me sono Emma, vincitrice di Amici nel 2010, Giuseppe Giofrè, vincitore del talent show della categoria ballo nel 2011, Irama, vincitore del programma nell’edizione 2018, la ballerina professionista ed ex allieva della nona edizione di Amici Elena D’Amario, Stash dei The Kolors, vincitori del talent show nel 2015, Diana Del Bufalo, attrice che partecipò ad Amici nella categoria canto nel 2010, la ballerina professionista ed ex allieva della 22esima edizione del talent show Isobel Kinnear. E ancora Serena Carella, Petit, Mida e Marisol Castellanos.

Gli ospiti della prima puntata di This is me

Gli ex allievi di Amici si esibiranno in straordinarie performance insieme ad alcuni artisti del calibro di Fabri Fibra e Baby Gang, Ermal Meta, Raf, Villabanks e Ava, Slf e Fred De Palma. Ci saranno anche i professori della scuola Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che reinterpreteranno le storiche sigle del talent show di Maria De Filippi, esibendosi sulle note di Fame, It’s Raining Men e Maniac. Super ospite della prima puntata il comico Francesco Cicchella. L'appuntamento con This is me è per stasera, mercoledì 20 novembre 2024, alle 21.40 su Canale 5. Non mancate!