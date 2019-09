The Water Diviner: il film di Russell Crowe Stasera su Rete 4

Anticipazioni TV

Trama, trailer, cast e recensione del film del 2014 che ha segnato l'esodio alla regia dell'attore australiano.

Protagonista nel ruolo di un padre disperato alla ricerca dei tre figli scomparsi in guerra, Russell Crowe esordisce alla regia con The Water Diviner, film in onda stasera su Rete 4 alle 21:25.



The Water Diviner: Il trailer italiano del film - HD

Nelle sconfinate terre dell'Australia, la sabbia è fine e le tempeste devastanti, come in un racconto di Le mille e una notte. Così quando i mulinelli di polvere si fanno più forti, Joshua Connor (Russell Crowe) racconta ai figli la fabia del principe Hussain e del suo tappeto magico, un comune, modesto tappeto di lana, con un disegno grossolano e un prezzo spropositatamente alto per un oggetto di quella fattura, ma in grado di trasportare in volo a comando, alla pronuncia della parola "Tangu".

Connor, anche lui sembra uscito da una fiaba esotica, è il Water Diviner del titolo, il rabdomante o il cercatore d'acqua capace di trovare pozze cristalline nel deserto, promette a sua moglie di impegnarsi in una ricerca ancora più ardua: ritrovare i tre figli partiti per combattere nella prima guerra mondiale e riportare i loro corpi a casa.

Per onorare la promessa, l'uomo si spinge fino a Gallipoli, dove viene accolto dal piccolo Orhan e sua madre Ayshe (Olga Kurylenko) ospite nell'albergo della loro famiglia. E lì fa quello che il lavoro nei campi gli ha insegnato, scavare e scavare ancora finché il terreno non si smuove e l'acqua non viene fuori gorgogliando. Finché non scopre quello che è successo ai suoi ragazzi e non ritrova il figlio maggiore che potrebbe essere ancora vivo, portato da un tappeto volante chissà dove.





Russell Crowe, premio Oscar per Il Gladiatore nel 2001, è affiancato dall'attrice ucraina Olga Kurylenko, Bond Girl in Quantum of Solace, ferrata nei film d'azione, dimostra di essere all'altezza anche di ruoli drammatici come quello recente in La corrispondenza di Giuseppe Tornatore. Il giovane Ryan Corr che interpreta il figlio maggiore Arthur è invece apparso nel film di guerra diretto da Mel Gibson, La battaglia di Hacksaw Ridge.