The Voice Senior: stasera la semifinale del talent show per i cantanti over 60

Antonella Clerici conduce la quarta puntata di The Voice Senior, precisamente la semifinale in onda stasera 18 dicembre su Rai1.

Siamo in dirittura d'arrivo con The Voice Senior. Stasera venerdì 18 dicembre alle 21:25 su Rai1 andrà in onda il nuovo appuntamento con il talent show per i cantanti over 60 anni. La semifinale di questa sera, condotta naturalmente da Antonella Clerici, verterà sullo spietata regola del Knock Out, in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro con un cavallo di battaglia. Tempo un paio di giorni e poi sarà il momento della finale, programmata per domenica 20 dicembre, che eleggerà il primo vincitore dello show.

The Voice Senior: stasera la semifinale del talent show

Durante le tre puntate di Blind Audition, le audizioni al buio con i giudici girati di spalle sulla poltrona rotante, si sono delineate le squadre di cantanti capitanate dai quattro coach di questa edizione: il team Loredana Berté, il team Gigi D’Alessio, il team Carrisi con al timone Al Bano e sua figlia Jasmine, e il team Clementino. Ciascun team è arrivato a questa fase con sei concorrenti per squadra, ma solo due di loro avranno la possibilità di accedere alla finale.

In due manche vedremo i 24 cantanti esibirsi per tentare di convincere ancora una volta il loro coach a passare il turno. Sarà infatti il coach a decidere chi far andare avanti nella gara, e solo due concorrenti per team accederanno alla finale di The Voice Senior in onda eccezionalmente a soli due giorni di distanza, domenica 20 dicembre. The Voice Senior è prodotto in Italia per Fremantle da Marco Tombolini ed è uno spin-off di The Voice, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo e in onda in ben 62 paesi. La regia è di Sergio Colabona.