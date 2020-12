The Voice Senior: stasera la finale del talent show per i cantanti over 60

Anticipazioni TV

Antonella Clerici conduce la finale di The Voice Senior, in onda stasera 20 dicembre su Rai1.

C'è grande attesa per la finale di The Voice Senior, da parte di chi ha seguito fin dall'inizio il percorso dei cantanti over 60. In onda stasera domenica 20 dicembre alle 21:25 su Rai1, il programma condotto da Antonella Clerici proclamerà in diretta il primo vincitore dello show, meritevole più degli altri secondo i giudizi di pubblico e critica. Durante la semifinale, la scorsa puntata con la regola del Knock Out, i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e Jasmine, e Clementino hanno dovuto ridurre la loro “scuderia”: infatti solo due concorrenti per team affronteranno la sfida finale e questa volta, a differenza delle puntate precedenti, sarà il pubblico da casa attraverso il televoto a giudicare le esibizioni e stabilire chi merita di vincere la prima edizione di The Voice Senior.

The Voice Senior: chi sono i finalisti dello show e il super ospite della serata

A contendersi il titolo troviamo per il “team Loredana” Erminio Sinni e Giovanna Sorrentino; il “team Gigi” schiera Marco Guerzoni e Elena Ferretti; il “team Carrisi” propone Tony Reale e Rita Mammolotti; infine a dare battaglia per il “team Clementino” saranno Roberto Tomasi e Alan Farrington. In vista del rush finale, ciascun coach ha preparato i concorrenti della propria squadra con sessioni di allenamento e prove per definire il repertorio di canzoni che presenteranno al pubblico nelle varie manche ad eliminazione. Sarà una serata in cui non mancheranno sorprese, duetti tra coach e concorrenti e la partecipazione in qualità di super ospite nientemeno che di Gianna Nannini.