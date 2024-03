The Voice Senior: le anticipazioni della quinta puntata, stasera su Rai1

Anticipazioni TV

Oggi, venerdì 15 marzo, in prima serata, quinto appuntamento con The Voice Senior, lo show condotto da Antonella Clerici e dedicato ai talenti Over 60.

Ultima puntata dedicata alle “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio” per The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici, in onda venerdì 15 marzo alle 21.25 su Rai 1.

The Voice Senior : le anticipazioni della quinta puntata

I giudici Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa, come di consueto, dovranno ascoltare i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso.

Da quest’anno i coach avranno un’arma in più da giocarsi per costruire il loro “dream team”: oltre al solito tasto “Blocco”, che impedisce ad un altro coach di scegliere il concorrente, da quest’anno ci sarà, infatti, anche il tasto “Seconda Chance” che consentirà a ogni coach di far esibire di nuovo un concorrente nel caso in cui non abbia convinto nessuno al primo tentativo. Ultima possibilità, quindi, per i coach per completare il proprio team di cantanti.



Una volta completate le squadre, arriva, nella seconda parte della puntata, la temuta fase di selezione, in cui ciascun coach avrà modo di rivedere una sintesi delle esibizioni dei 12 concorrenti e dovrà scegliere i 6 più talentuosi da portare, venerdì 22 marzo, al “Knock Out”, la semifinale di The Voice Senior. Sarà il coach a decidere chi far andare avanti nella gara e solo tre concorrenti per team accederanno alla spettacolare “Finale” dove sarà il pubblico da casa tramite il televoto a decretare chi vincerà la quarta edizione di The Voice Senior.



Oltre alle performance dei concorrenti in sfida, non mancheranno le esibizioni dei coach e i duetti con i concorrenti, le improvvisazioni e le “guest star” che impreziosiranno la serata con le interpretazioni dei loro più grandi successi. Una grande festa in musica dove ogni talento regalerà sul palco di The Voice un’emozione diversa. Per molti sarà un’occasione di rivalsa e di riscatto, per altri la possibilità di esibirsi nuovamente su un palcoscenico importante, per alcuni la chance di realizzare un sogno inseguito da tanto tempo.



La quinta puntata di The Voice Senior ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Rai1