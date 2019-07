The Resident: anticipazioni dei tre nuovi episodi di Stasera

Anticipazioni TV

Stasera su Rai 1, dalle 21.20, andranno in onda tre nuovi episodi di The Resident, la serie tv che vede protagonisti i medici del Chastain Park di Atlanta in prima visione in chiaro per l'Italia.

Ecco alcune anticipazioni di quello che vederemo stasera, martedì 16 luglio 2019:



Nel primo dei nuovi episodi di The Resident, intitolato "Fantasmi", la dottoressa Giacobbi, una nota neurochirurga che gode della stima e dell'ammirazione del dottor Conrad Hawkins (Matt Czuchry), viene ricoverata al Chastain Park. La donna è è vittima di frequenti visioni, a quanto sembra dovute a una forte depressione psicotica.

Nel frattempo, il dottor Randolph Bell (Bruce Greenwood), alleatosi con la dottoressa Lane Hunter (Melina Kanakaredes) è determinato a far licenziare Claire Thorpe (Merrin Dungey), sostituendola come direttore dell'ospedale.



Nel secondo dei nuovi episodi di stasera, dal titolo "Tutta la colpa alle infermiere", Claire cerca di far fallire il piano di Bell: approfittando di un incendio scoppiato in sala operatoria durante un intervento del primario, la donna porta all'attenzione del consiglio al questione della sicurezza. Nonostante questo, il chirurgo riesce nel suo intento di farla licenziare, prendendone il posto.

Intanto, Nic (Emily VanCamp) viene accusata di aver provocato la morte di Lily con una dose massiccia di potassio.



"Brutti risvegli e rapaci", il terzo e ultimo degli episodi di oggi, vede l'arrivo all'ospedale Chastain del dottor Aj Austin (Malcolm-Jamal Warner), cardiochirurgo geniale ma dal pessimo carattere.

L'infermiera Nic, nel frattempo, continua la sua ricerca per scoprire cosa nasconde la dottoressa Hunter.

L'appuntamento con la Serie TV The Resident è per stasera, martedì 16 luglio 2019, a partire dalle 21.20 su Rai 1.

