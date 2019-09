The November Man: il thriller con Pierce Brosnan stasera su Paramount Channel

Anticipazioni TV

Alle 21.15 andrà in onda il film di Roger Donaldson con Olga Kurylenko.

Stasera 9 settembre alle 21.15 va in onda su Paramount Channel lo spy thriller del 2014 di Roger Donaldson, The November Man, i cui interpreti principali sono Pierce Brosnan e l'attrice ucraina Olga Kurylenko.

La storia è tratta dal romanzo di Bill Granger "There Are No Spies", settimo della serie di November Man, pubblicato nel 1987, ed ha al centro Peter Deveraux, ex uomo di punta dell'Intelligence americana, che conduce una tranquilla vita in Svizzera. Quando viene convinto a sospendere il suo ritiro per compiere un'ultima missione, si troverà a dover proteggere un'importante testimone, Alice Fournier, che lo rende il bersaglio di un suo ex amico e pupillo.

Si tratta di un progetto fortemente voluto da Brosnan che l'ha prodotto, dopo aver acquistato i diritti del romanzo già nel 2007. Nel libro la vicenda è ambientata principalmente a Berlino, ma a causa dei costi l'azione è stata spostata a Belgrado. Parlando di spie, nel cast ci sono ben tre attori apparsi nei film di James Bond: ovviamente Brosnan, protagonista di Goldeneye, Il domani non muore mai e Il mondo non basta, Olga Kurylenko da Quantum of Solace e Lazar Ristovski da Casino Royale.

The November Man riunisce Pierce Brosnan e il regista australiano Roger Donaldson, che l'aveva diretto nel 1997 nel disaster movie Dante's Peak.