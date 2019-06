The Meddler - Un'inguaribile ottimista: Il Film Stasera su Rai 1

Stasera in tv, in prima serata su Rai 1 alle 21:25, andrà in onda The Meddler, commedia romantica interpretata da Susan Saranon, Rose Byrne e J.K. Simmons e scritta e diretta da Lorene Scarafia, una che conta tra i suoi credits come regista il film con Steve Carell e Keira Knightley Cercasi amore per la fine del mondo e diversi episodi della serie tv New Girl, e che come sceneggiatrice ha scritto un film sottovalutatissimo come Nick & Norah - Tutto accadde in una notte.

In The Meddler Sarandon è Marnie, una donna vedova che lascia New York per Los Angeles, allo scopo di stare più vicina alla figlia sceneggiatrice Lori (l'inglese Rose Byrne) e iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Sarà lì, in California, che conoscerà molti nuovi amici, tra cui l'affascinante e baffuto Zipper di J.K. Simmons, anche lui vedovo e con due figlie; ma non tutto filerà liscio con Lori, in difficoltà con l'ingombrante genitrice.

Il cast (nel quale appaiono anche Jerrod Carmichael e Lucy Punch, tra i tanti) è il vero punto di forza di un film che mescola con attenzione la commedia, il romanticismo e un pizzico di dramma, e che racconta una vicenda basata sulle reali esperienze di figlia di Lorene Scarafia.

In questo video, a parlarci del film, è la protagonista Susan Sarandon:



The Meddler: TaorminaFilmFest intervista a Susan Sarandon - HD

Tutti i Film e i Programmi Stasera in Tv