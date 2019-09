The Hills: New Beginnings, debutta stasera su MTV

Anticipazioni TV

Il reboot di The Hills arriva stasera, con un cast ricco di vecchie conoscenze e novità.

Stasera parte la serie The Hills: New Beginnings, che andrà in onda tutti i mercoledì alle 22.50 su MTV. Il cast dello show è composto dai personaggi storici delle stagioni precedenti, ormai trentenni, e da new entry.

The Hills: New Beginnings, anticipazioni di stasera

A più di vent'anni dall'inizio di The Hills, la dolce vita di Los Angeles è di nuovo a portata di mano: reboot della storica serie The Hills, dedicata alla vita quotidiana di un gruppo di ragazze che si fanno strada nel mondo del fashion nella città californiana, lo show riunisce il cast originale formato da Audrina Patridge, Brody Jenner, Frankie Delgado, Heidi Montag, Jason Wahler, Justin "Bobby" Brescia, Spencer Pratt, Stephanie Pratt e Whitney Port. Si uniscono inoltre a loro due nuovi personaggi, volti d’eccezione della scena glamour losangelina: Mischa Barton, indimenticata star di The O.C., e Brandon Thomas Lee, modello e attore, figlio di Pamela Anderson e del rocker Tommy Lee.

Cosa c'entra Pamela Anderson con The Hills: New Beginnings? Non farti trovare impreparato: ecco il recap sui protagonisti del reboot 😉 Pubblicato da MTV Italia su Martedì 3 settembre 2019

Andato in onda tra il 2006 e il 2010 per sei stagioni, The Hills ha appassionato una generazione per come ha saputo raccontare il fascino scintillante della Los Angeles dei nostri giorni, tra lusso e star system, attraverso gli occhi di un gruppo di giovani ambiziose che sognano di sfondare nel mondo della moda. Ragazze che, quasi senza saperlo, sono diventate pionieristiche fashion blogger in un periodo storico in cui social media come Instagram non avevano ancora preso piede. Ragazze invidiate e soprattutto imitate per i loro look sempre trendy e super cool.

La serie – per il suo linguaggio a metà tra la fiction e il reality show – è riuscita a ritagliarsi un posto d’onore nella cultura pop, contribuendo inoltre a fare la storia della televisione. Tra amori, carriera e svago, seguiremo ora le vicende del gruppo degli ex adolescenti, oggi trentenni alle prese con nuove abitudini, nuove opportunità lavorative e nuove famiglie. Faremo ad esempio la conoscenza di Delilah, figlia di Jason e Ashley, Kirra, figlia di Audrina e Gunner, figlio di Spencer e Heidi. Tra gli ospiti che appariranno negli episodi della serie troviamo anche Pamela Anderson, Kaitlynn Carter, Jennifer Delgado e Ashley Wahler.

The Hills: New Beginnings va in onda stasera alle 22.50 su MTV.