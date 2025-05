The Family Anticipazioni Puntate dal 2 al 6 giugno 2025: Ilyas scopre che Bedri è suo figlio!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle puntate della seconda stagione della soap opera turca The Family in onda dal 2 al 6 giugno 2025 su Canale 5. Ecco il riassunto di ciò che accadrà negli episodi della settimana!

Lunedì 2 giugno 2025

La vita di Aslan continua ad essere appesa ad un filo. Infatti, dopo che un sicario gli ha sparato, il giovane è stato operato d'urgenza ed è finito in coma. Ora, Devin e Hulya, unite dalla paura e della tristezza, ma anche e soprattutto da un forte desiderio di vendetta, stanno indagando senza sosta per scoprire chi ci sia dietro l'attentato ad Aslan. In cima alla lista dei sospettati c'è Bedri, con il quale il biondo ha avuto degli scontri in merito al porto turistico, e c'è Ibrahim, che ha scoperto che Aslan non ha mosso un dito per salvargli la vita mentre lui accusava il malore. La ragazza affronta Bedri, mentre la donna prende di petto Ibrahim. Poi, Hulya spiazza l'amante con una terribile notizia sulle sue reali condizioni di salute.

Martedì 3 giugno 2025

Non si arrestano le indagini di Devin e Hulya, determinate come non mai a far venire a galla la verità sull'attentato ai danni di Aslan. Ad un certo punto, entrambe finiscono con il concentrarsi sull'imminente matrimonio tra Cihan e Serap. Che i due c'entrino davvero qualcosa con ciò che è accaduto al ragazzo? Nel mentre, la psicologa si è messa in testa di rintracciare il sicario, un certo Behram, per ottenere da lui il nome del mandante. La signora, d'altro canto, è sempre più convinta che il vero responsabile sia proprio Cihan. In fin dei conti, quest'ultimo ha minacciato più e più volte di farla pagare a tutti i Soykan per averlo fatto crescere nella menzogna, e per avergli rovinato per sempre la vita.

Mercoledì 4 giugno 2025

Il giorno del matrimonio di Cihan e Serap, Behram viene finalmente acciuffato. Cihan, che ha dato un prezioso contributo affinché il malvivente venisse preso e che sta per convolare a nozze con la sua amata, non sa che il sicario assoldato da Hulya per farlo fuori si è già messo in moto per portare a termine il compito affidatogli. Che l'uomo stia per morire proprio nel suo grande giorno? Intanto, Nedret sta iniziando a sospettare che dietro l'agguato ai danni di Aslan ci sia suo figlio Bedri. Quest'ultimo, nel mentre, approfitta - con un po' troppo entusiasmo - dell'assenza di Aslan per provare a prendere il controllo del porto turistico una volta per tutte. Bedri riuscirà a centrare il suo obiettivo?

Giovedì 5 giugno 2025

Aslan è ancora ricoverato in ospedale. Ekrem, Iskender e Turgut, invece, sono riusciti a rintracciare e catturare Behram, il sicario che ha sparato dritto al cuore del biondo più colpi di pistola, anche e soprattutto grazie al contributo di Cihan. I tre stanno cercando di estorcere a Behram il nome del mandante, ma l'impresa si dimostra più ardua del previsto. Infatti, nel corso dell'interrogatorio, il malvivente mostra degli atteggiamenti da vero psicopatico. A questo punto, Devin si sente costretta ad intervenire per prendere in mano la situazione. La rossa si rivelerà in grado di far vuotare il sacco a Behram servendosi dei suoi metodi da psicologa, oppure farà un buco nell'acqua?

Venerdì 6 giugno 2025

Il matrimonio di Cihan e Serap viene finalmente celebrato. I due sposi sembrano essere molto felici, ma nel corso della cerimonia si verrà a verificare un evento a dir poco spiacevole: un duro scontro tra due invitati speciali, ossia Ilyas, presente come testimone, e Bedri. Inoltre, grazie ad un particolare stratagemma, l'uomo riesce a procurarsi una goccia di sangue del giovane; ma che cosa se ne dovrà fare? Ilyas ha un forte sospetto, e, per togliersi l'atroce dubbio, decide di far effettuare subito un test del DNA. I risultati di questa analisi faranno venire a galla una verità spiazzante, ossia che Bedri è il figlio del malavitoso. Dunque, in passato Nedret ha concepito Bedri con Ilyas.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.25.