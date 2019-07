The Circle: il Film con Tom Hanks e Emma Watson Stasera su Rai 3

Anticipazioni TV

Adattamento di un romanzo omonimo di Dave Eggers, è una riflessione molto critica su come internet e i social network in particolare siano in prigioni che annullano il concetto di privacy.

Mentre sui giornali e - ovviamente - sui social impazza il dibattito tra chi usa FaceApp e chi, invece, mette in guardia sui rischi legati alla privacy e all'uso dei dati personali cui si incorre volendo vedere la versione invecchiata di sé stessi, stasera in tv, alle 21:20 su Rai 3, andrà in onda un film che tratta in maniera attenta e vagamente apocalittica proprio delle questioni relative all'uso delle nuove tecnologie e al diritto alla privacy di tutti noi.

Si chiama The Circle, l'ha diretto James Ponsoldt a partire dall'omonimo romanzo di Dave Eggers pubblicato in Italia da Mondadori, e vede protagonisti Emma Watson e Tom Hanks.

Nel film, abientato in un futuro più che prossimo, The Circle è il nome di una grande azienda che unisce in sé le prerogative di giganti della new economy realmente esistenti come Google, Facebook, Amazon e Twitter, fondada dal carismatico Eamon Bailey (Tom Hanks) . Lavorare a The Circle è il sogno di tutti i giovani del mondo, un sogno che diventa realtà per Mae (Emma Watson), ragazza di provincia improvvisamente catapultata al centro del mondo. Presto, però, Mae si renderà conto che dietro le superifici levigate e brillanti della sede e dell'ideologia di The Circle si nasconde qualcosa di inquietante: qualcosa che mette a rischio non solo la privacy, ma la libertà personale di tutti noi, e perfino la democrazia mondiale.



The Circle: Il trailer italiano del film - HD

Sorprende che una storia ideata da Eggers quasi sette anni fa (che per il mondo digitale sono un'era geologica) riesca a essere ancora di così scottante attualità; segno che lo scrittore americano era stato in grado di cogliere nel segno e di notare le criticità della rete in meglio e prima di altri.

Ad affiacare Watson e Hanks nel film ci sono John Boyega, Karen Gillan, Patton Oswald e Bill Paxton, qui alla sua ultima apparizione cinematografica prima della morte prematura.

Per la sua interpretazione nel film Emma Watson ha vinto un Teen Choice Award, ma è anche stata candidata a un Razzie.

